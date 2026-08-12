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Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti
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Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya'nın Atletico Mineiro Kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlara veda olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  Atletico Mineiro ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz maçının ardından tribünlere giderek Fenerbahçe taraftarlarına üçlü çektirdi. 

İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlara veda olarak değerlendirildi. Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce Fred'in takımda kalacağını açıklarken Sturm Graz maçının ardından Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili soruya farklı bir yanıt verdi. Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 128 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 maça çıktı. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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