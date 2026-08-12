Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, NEC Nijmegen ile Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları Dusan Tadic ve Emre Mor'la bir araya geldi. Dzeko, maçın ardından Tadic ve Emre Mor'la sarılarak ikiliyi kutladı.

Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda NEC Nijmegen ile Olympiakos arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

NEC Nijmegen, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede Olympiakos'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

TADIC ASİST YAPTI, EMRE MOR GOLÜ ATTI

Karşılaşmada Dusan Tadic, NEC Nijmegen'in 70. dakikada Bryan Linssen ile bulduğu golün asistini yaptı. Uzatma bölümünde ise Emre Mor sahneye çıktı. Emre Mor, 95. dakikada attığı golle NEC Nijmegen'i 2-1 öne geçirdi ve takımına turu getirdi.

DZEKO, TADIC VE EMRE MOR'LA SARILDI

Karşılaşmanın ardından Edin Dzeko, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşları Dusan Tadic ve Emre Mor'la bir araya geldi. Dzeko, play-off turuna yükselen iki eski takım arkadaşıyla sarılarak onları kutladı.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

emre mor buyuk oyuncu ama oynamiyor

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