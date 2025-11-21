Kemal Kitapçı'dan tarihe yolculuk: Türkiye Aeropress Championship 2025, Eminönü'ndeki Kitapçı Han'da düzenleniyor

Modern kahve dünyasının en yenilikçi ve en özgür yarışmalarından biri olan Türkiye Aeropress Championship 2025, bu yıl İstanbul'un tarihi hafızasının kalbi Eminönü'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun mimarı, Türk kahve kültürü araştırmalarıyla tanınan Kemal Kitapçı, yarışmayı kahvenin Osmanlı'da ilk kavrulduğu mekânlardan biri olan Tahmin Han'dan Kitapçı Han'a taşıyarak kahve tarihinin izlerini bugünün kahve severleriyle buluşturuyor.

Türk kahve kültürü üzerine yaptığı çalışmalar, arşiv incelemeleri ve kahvenin İstanbul'daki ticari yolculuğunu belgeleyen araştırmalarıyla bilinen Kemal Kitapçı, bu yıl yarışmayı yalnızca bir barista müsabakası olarak değil; Eminönü'nün tarihsel ruhunu modern kahve kültürüyle birleştiren bir kültür şöleni olarak konumlandırıyor.

KEMAL KİTAPÇI: EMİNÖNÜ, KAHVENİN İSTANBUL'DA İLK KEZ KOKUSUNU DUYURAN SEMTTİR

Kemal Kitapçı, Kitapçı Han'ın seçilme sebebini şöyle anlatıyor: "Eminönü, Türk kahve tarihinin kalbidir. İlk kavrulan kahve kokusu bu sokaklardan yükseldi. Kitapçı Han ise bu hafızanın canlı tanığıdır. Türkiye Aeropress Championship 2025'i burada düzenlemek, kahve tarihimize gösterdiğimiz saygının bir ifadesidir. Genç baristaların bu tarihi mekânda yarışması, hem kültürel hem de sembolik bir anlam taşır."

Yarışma, Kitapçı Han'ın üçüncü katında, Eminönü'nün taş sokaklarına bakan ve Boğaz'ın esintisini hisseden tarihi atmosferde gerçekleştiriliyor.

AEROPRESS'İN DÜNYA BAŞARISI, EMİNÖNÜ'NÜN TARİHİYLE BULUŞUYOR

2005 yılında Amerikalı mucit Alan Adler tarafından icat edilen Aeropress, pratikliği ve tekrarlanabilir tat profili sayesinde kısa sürede dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.

2008'de Oslo'da sadece üç katılımcıyla başlayan ilk Aeropress yarışması, bugün dünya çapında elliden fazla ülkenin katıldığı büyük bir organizasyona dönüştü.

Bu yıl Türkiye'de yarışmayı özel kılan ise kuşkusuz mekânın tarihi ve organizatörün kültürel vizyonu.

Dünya Aeropress Yarışması ekibi (Tim Wendelboe, Tim Varney, Tim Styles) her yıl etkinliği Barista Şampiyonası ile eş zamanlı düzenlerken, Türkiye'de bu ruhun temsilcisi Kemal Kitapçı'dır.

Kitapçı, Aeropress'in modern ruhunu Eminönü'nün tarih katmanlarıyla birleştirerek yarışmaya benzersiz bir anlam kazandırıyor.

EMİNÖNÜ'NDEN KORE'YE UZANAN BİR YOL: TÜRKİYE ŞAMPİYONU DÜNYA SAHNESİNDE

Kitapçı Han'da düzenlenen Türkiye Aeropress Championship 2025'in kazananı bu yıl Kore'de yapılacak Dünya Aeropress Yarışması'nda ülkemizi temsil edecek.

Kemal Kitapçı, Türkiye'nin kahve kültürünün uluslararası sahnede görünürlüğünü artırmak için bu yarışmayı önemli bir adım olarak görüyor:

"Eminönü'nde doğan kahve kültürünü, Kore'deki dünya sahnesine taşıyacak genç baristalarımızı destekliyoruz. Bu yarışma yalnızca bir şampiyonluk değil; kültürümüzü dünyaya anlatan bir yolculuktur."

KİTAPÇI HAN: EMİNÖNÜ'NÜN KAHVE HAFIZASININ YAŞAYAN MEKÂNI

Eminönü, Osmanlı'dan günümüze kahve ticaretinin, kavurmanın, depolamanın ve kültürel paylaşımın merkezi olarak bilinir.

Bu bağlamda Kitapçı Han:

kahvenin kavrulduğu ilk noktalardan biri,

uluslararası kahve ticaretinin başlangıç duraklarından biri,

Türk kahve tarihinin yaşayan arşivi olarak kabul edilir.

Türkiye Aeropress Championship 2025'in bu mekânda düzenlenmesi, kahve kültürümüz için bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Modern demleme teknikleri, Aeropress'in özgün yöntemleri ve genç baristaların yaratıcı dokunuşları bu kez Eminönü'nün tarihsel taş duvarları arasında hayat buluyor.