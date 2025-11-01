Kasım mesajları! En güzel Kasım ayı sözleri ve mesajları!

Pek çok kişi, sosyal medya paylaşımlarında ya da WhatsApp üzerinden sevdiklerine göndermek için Kasım ayına özel kutlama mesajları arayışına giriyor. 2025 Kasım ayı geldiğinde, sosyal medya platformlarında bu ayın atmosferine uygun paylaşımlar dikkat çekiyor. Hem duygusal hem de anlam yüklü Kasım mesajları, bu özel ayın hissini yansıtan ifadelerle öne çıkıyor. Sonbaharın sararan yaprakları ve melankolik havası, Kasım ayını kutlama isteğini artırıyor. Bu duygusal dönemi paylaşmak isteyenler için birbirinden güzel Kasım sözleri ve mesajları araştırılıyor. İşte; sevdiklerinize gönderebileceğiniz, romantik ve anlam dolu 2025 Kasım ayı mesajları!

KASIM AYI SÖZLERİ 2025

Kasım, yaprakların hüzünlü ama bir o kadar da güzel dansını izlediğimiz bir aydır.

Kasım ayı, mevsimlerin değişimine tanıklık ettiğimiz, umutlarımızı tazelediğimiz bir zaman dilimidir.

Kasımın sessizliği içinde, kalbimizdeki sıcaklığı hissederiz. Sevdiklerimizle beraber olmanın kıymetini anlarız.

Kasım ayında doğanın renklerinin solmadığını, sadece değiştiğini hatırlarız. Her dönemin kendine göre bir güzelliği vardır.

Kasım ayı, hayatın döngüsünde huzurun ve değişimin simgesidir. Her geçen günün kıymetini bilerek yaşamalıyız.

Kasım, yaprakların ağaçlardan düştüğü ve yeni bir başlangıcın müjdecisi olan bir aydır. Her son, yeni bir başlangıcın habercisidir.

HOŞGELDİN KASIM MESAJLARI 2025

Aylardan kasım, ben de hep soğuk havaları sevmişimdir. Yün patikleri, odun kokusunu. Seni de sevmişimdir. Başlı başına bir cinayet sebebidir halbuki seni sevmek. Ben şaşırıp daha çok kendime kıymışımdır.

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Ah Kasım. Sonbaharın bitişi. Kışın bitişiği. Sert rüzgarlar, üşüten yağmurlar. Beni hasta etmeye en yakın mevsim. Ağaçlar çıplak. Yüzler mutsuz. Yapraklar Ankara asfaltını öperken, üşüyerek beklenen tıka basa otobüsler. Kasım elleri üşütür bir eldiven seni ısıtamaz. Ama başka bir el ısıtır. O yüzden ay kasımsa ve bir nedenin varsa... kasım sana teğet geçer...

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Geldiğin gün kasımdı. Kasımları sevmem. Hem eylülde giden, kasımda mı gelirmiş? Eylülde giden, baharda gelmeli. Martta kedi gibi, Nisanda yağmur gibi, Mayısta erguvan gibi... Eylülde giden, baharda gelmeli. Son gidenin ilk gelişi gibi...

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.

EN GÜZEL KASIM AYI SÖZLERİ NELER?

• Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

• Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

• Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.

• Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

• Kasımda aşk başkadır.

• Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

• Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

• Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

• Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım'da aşk başkadır yazıları.

• Haber saldım gelemedin halimi hiç bilemedin gözyaşımı silemedin bir sonbahar akşamında.

• Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.

• Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

• Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

• Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

