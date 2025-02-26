Kadınlar Günü ne zaman 2025? Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanıyor?

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte Dünya Kadınlar Günü için geri sayım da başladı. Kadın hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesinin önemli bir sembolü olan bu özel gün, her yıl çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle anılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası düzeyde kabul edilen Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayattaki yerini vurgulamak ve eşit haklar konusunda farkındalık yaratmak adına büyük bir anlam taşıyor. Peki, Kadınlar Günü hangi gün? Kadınlar Günü'nün tarihi nasıl başladı? İşte, Dünya Kadınlar Günü'nün kökeni ve önemi hakkında merak edilen detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, 2025 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, bu özel gün kapsamında düzenlenecek etkinliklerin daha geniş bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını vurgulamak amacıyla dünya genelinde büyük bir önem taşıyor. 8 Mart, yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların haklarını savunma ve farkındalık oluşturma açısından kritik bir tarih olarak kabul ediliyor.

Kadınlar Günü ne zaman

Bu özel gün kapsamında seminerler, paneller, yürüyüşler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek kadınların toplumdaki rolü vurgulanıyor. Aynı zamanda iş dünyasında, akademide ve sosyal yaşamda kadınların hak ettikleri konuma gelmesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekiliyor.

Kadınlar Günü 2025

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ! KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan özel bir gündür. Kökeni ise 1857 yılında ABD'nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları greve dayanır. O dönemde ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle zor şartlar altında çalışan kadınlar, haklarını savunmak için mücadele başlatmış ancak bu grev, sert müdahalelerle bastırılmıştır.

Kadınlar Günü tarihi

Bu olay, kadın hakları hareketinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda, Alman kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart'ı resmi olarak "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirledi ve o tarihten itibaren dünya çapında kadınların haklarını, eşitliğini ve sosyal statüsünü vurgulayan etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Kadınlar Günü Türkiye

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. Bu kutlama, "Emekçi Kadınlar Günü" adıyla gerçekleşmiş ve özellikle kadın işçilerin hakları üzerine vurgu yapılmıştır. Ancak, 1975 yılına kadar geniş kapsamlı kutlamalar yapılmamış, bu tarihten itibaren kadın hakları mücadelesine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 1975'te Türkiye, Birleşmiş Milletler'in "Kadın On Yılı" programına katılmış ve bu kapsamda kadın hakları konusundaki farkındalık artmıştır. Aynı yıl, Türkiye Kadınlar Yılı Kongresi düzenlenmiş ve 8 Mart daha geniş çapta kutlanmaya başlamıştır.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman

1980 askeri darbesinin ardından 8 Mart Kadınlar Günü'nün kutlanması yasaklanmış, ancak 1984 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, yürüyüşler, paneller ve organizasyonlarla kadın hakları ve eşitlik mücadelesi vurgulanarak kutlanmaktadır.

Kadınlar Günü ne zaman 2025