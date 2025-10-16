İstanbul elektrik kesintisi! 16 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Arnavutköy

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA-OSOS çalışması

Etkilenen Bölgeler: Deliklikaya Mahallesi Meşetopu Sokak, Ömerli Mahallesi Porsuk ve Terme Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA-OSOS çalışması

Etkilenen Bölgeler: Deliklikaya Mahallesi, Sazlıbosna Mahallesi çevresi.

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı havai hat bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ecza ve Fener Sokak.

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak; Hicret Mahallesi Ahu, Aydoğdu, Basiret, Büklüm, Hicret, Kınık, Limon Çiçeği, Muhterem, Orhun, Saba, Siper, Şinasi Sokakları; İslambey Mahallesi Atik, Aytunca, Berkant, Birhan, Durusu, Felek, Gülsu, Güngörmüş, Hamide, Kilim, Nursema, Nizamiye, Tuğrulbey, Tören, Uluca, Yaylabaşı, Yeşil Vadi, Yıldırım Beyazıt, Yukarı Pınar, Yüzbaşı, Çağrı, Çelikbilek, Çisil Sokakları; ayrıca Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi 1169. Sokak.

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Anadolu, Arnavutköy Merkez, Hicret, Mavigöl, Nenehatun, İmrahor, İslambey mahalleleri ile Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi; Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Hürriyet, Karadeniz, Yenidoğan ve Şemsipaşa mahalleleri.

İstanbul Bahçelievler

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yenibosna Merkez Mahallesi Başağa ve Mithatpaşa Sokak; Çobançeşme Mahallesi Aynalı, Badem 2, Gonca 2, Hünkar, Karanfil 3, Mithatpaşa, Nar, Sınırlı, Çardak, İşgüzar ve Şimşek Sokakları.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim ve Kavak Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yenibosna Merkez Mahallesi Ihlamur 3, Kavak, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak ve Çınar Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici bakım)

Etkilenen Bölgeler: Yenibosna Merkez Mahallesi genelinde.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Çobançeşme Mahallesi Genç Osman 1, Sanayi ve Yakamoz Sokakları.

İstanbul Bağcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi 1769., 1776., 1777., 1778. ve Mehmet Akif Sokak; Kemalpaşa Mahallesi 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924. ve Namık Kemal Sokaklar.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Barbaros Mahallesi 171. ve 220. Sokak; Kazım Karabekir Mahallesi 220. Sokak.