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İsrail'den Yemen'deki Husiler'e tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız

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Yemen'deki İran destekli Husiler'in "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak." tehdidine Tel Aviv yönetiminden cevap geldi. Husilere askeri müdahale tehdidinde bulunan İsrail'den yapılan açıklamada, "Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere zaman zaman saldıran ve son yaptığı açıklamayla "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak." tehdidinde bulunan Yemen'deki İran destekli Husiler'e, İsrail'den jet yanıt geldi. Tel Aviv yönetiminden yapılan açıklamada, "Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız." denildi.

Gazze'deki insanlık dışı saldırılar nedeniyle zaman zaman İsrail gemilerini hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler, yeni bir tehdit savurarak, Gazze'ye insani geçişin izin verilmemesi durumunda İsrail gemilerine saldırıların süreceğini açıkladı.

İsrail'den Yemen'deki Husiler'e tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız

"DÜNYA BU SORUNLA İLGİLENMEZSE BİZ ASKERİ OLARAK ÖNLEM ALACAĞIZ"

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Saree'nin, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." demesi sonrası İsrail'den karşı hamle geldi. Tel Aviv yönetiminden yapılan açıklamada, "Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU'DAN JOE BIDEN'A ÇAĞRI: HAREKETE GEÇ

Öte yandan Husiler'in tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kapısını çaldı. ABD Başkanı Joe Biden'a uyarıda bulunan Netanyahu, gereğini yapmasını istedi. Netanyahu, "Ya harekete geç, ya da İsrail yapacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Yemen'deki Husiler'e tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız

HUSİLER KIZILDENİZ'DEN GEÇEN İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

2 İSRAİL GEMİSİNE SALDIRMIŞLARDI

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

İsrail'den Yemen'deki Husiler'e tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

İsrail'den Yemen'deki Husiler'e tehdit: Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Kaynak: Haberler.com / Uluslararası İlişkiler

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