Konuşma yapmak üzere çıktığı sahnede bir anda yere yığıldı… Türkiye'nin en tartışmalı entelektüel figürlerinden biri olan Sosyolog İsmail Beşikçi, Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yıllarını bilimsel özgürlük ve düşünce hakkı mücadelesine adamış bu isim, şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Peki, İsmail Beşikçi kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Beşikçi neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İsmail Beşikçi'nin hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

İsmail Beşikçi, Türkiye'nin toplumsal meselelerine cesurca yaklaşan ve özellikle Kürt meselesi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan sosyolog, yazar ve düşünce insanıdır. 1939 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde doğmuştur. Türkiye'de bilimsel özgürlük, düşünce ve ifade hakkı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beşikçi, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1962 yılında mezun olarak başlamıştır.

Mezuniyetinin ardından Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde asistan olan Beşikçi, burada özellikle Doğu Anadolu'nun aşiret yapıları üzerine araştırmalar yapmıştır. 1965–1971 yılları arasında sürdürdüğü bu akademik çalışmalar sonucunda, "Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme" adlı doktora teziyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak 12 Mart 1971 askerî müdahalesi sonrasında üniversiteden ihraç edilmiş ve hakkında davalar açılmıştır.

Beşikçi, özellikle devletin resmi ideolojisiyle çelişen düşüncelerinden ötürü hayatı boyunca baskılarla karşılaşmıştır. Sekiz kez cezaevine girip çıkan Beşikçi, toplamda 17 yılını demir parmaklıklar ardında geçirmiştir. Yüz yılı aşkın hapis cezası ve yüksek para cezaları almış, eserlerinin büyük bölümü yasaklanmıştır.

Akademik üretiminde bilimin özgürlüğünü, resmi tarih anlayışına eleştiriyi, Kürt halkının sosyolojik konumunu ve devlet-toplum ilişkilerini temel meseleler olarak ele almıştır. "Sarı Hoca" lakabıyla da bilinen Beşikçi, entelektüel çevrelerde hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda saygı gören bir figürdür.

İSMAİL BEŞİKÇİ KAÇ YAŞINDA?

İsmail Beşikçi, 7 Ocak 1939 doğumludur. Bu bilgiler ışığında, 2025 yılı itibarıyla 86 yaşındadır. Yaşı gereği, özellikle sağlık açısından daha dikkatli bir takip ve tıbbi destek gereksinimi olduğu da son yaşanan gelişmelerle birlikte gündeme gelmiştir.

İSMAİL BEŞİKÇİ NERELİ?

Beşikçi, Çorum ilinin İskilip ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen İskilipli olan İsmail Beşikçi, doğup büyüdüğü bu bölgedeki toplumsal yapıları da akademik kariyerine taşımıştır. Özellikle kırsal toplumlar, aşiret yapıları ve bölgesel kültürel dinamikler üzerine yaptığı gözlemler, daha sonra kaleme aldığı sosyolojik çalışmalara da yön vermiştir.

İSMAİL BEŞİKÇİ NEREDE YAŞIYOR?

İsmail Beşikçi uzun yıllardır Ankara'da yaşamaktadır. Türkiye'nin başkentinde entelektüel çevrelerle temaslarını sürdürmüş, yayınevleri ve akademik kurumlarla bağlantılarını burada kurmuştur. Ancak sağlık durumu ve yaşından dolayı zaman zaman farklı şehirlerdeki etkinliklere katılsa da yaşamının büyük bölümünü Ankara'da geçirmiştir.

İSMAİL BEŞİKÇİ'NİN ESERLERİ NELERDİR?

İsmail Beşikçi, Türkiye düşünce tarihine damga vuran çok sayıda esere imza atmıştır. Akademik dili, cesur yaklaşımı ve bilimsel objektifliğiyle öne çıkan Beşikçi'nin eserleri çoğu kez sansürlenmiş, toplatılmış ve yasaklanmıştır. Ancak bu durum onun üretkenliğini engellememiştir. Beşikçi'nin başlıca eserlerinden bazıları şunlardır:

Doğu Anadolu'nun Düzeni: Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller

Doğu'da Değişim ve Yapısal Sorunlar – Göçebe Alikan Aşireti

Bilim Yöntemi

Kürtlerin Mecburi İskânı

Devlet ve Kürt

Uluslararası Sömürge Kürdistan

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Politikası

Toplamda 36 kitap kaleme almıştır ve bu kitaplardan 32'si çeşitli dönemlerde Türkiye'de yasaklanmış veya toplatılmıştır. Beşikçi'nin eserleri, sosyolojik teoriyle pratiği harmanlaması ve resmi devlet anlatılarına alternatif oluşturması açısından oldukça değerlidir. Uluslararası çevrelerde de çalışmaları referans gösterilmiş, özellikle Ortadoğu çalışmaları alanında yankı uyandırmıştır.

İSMAİL BEŞİKÇİ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

İsmail Beşikçi, 2025 yılının Eylül ayında Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir film festivalinde konuşma yaptığı sırada aniden yere yığılan Beşikçi için hemen sağlık ekiplerine haber verilmiştir. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Beşikçi, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, Beşikçi'nin tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirtilmiştir. Bu durum, yaş ve kronik tansiyon geçmişi olan bireylerde sık karşılaşılan fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sağlık problemidir.

İSMAİL BEŞİKÇİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İsmail Beşikçi'nin sağlık durumu, kamuoyunun yakın takibindedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi tarafından yapılan açıklamaya göre:

Beşikçi, tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiştir.

Bilinci açıktır, fakat kanama kritik bir bölgede gerçekleştiği için hayati riski devam etmektedir.

Hızla yoğun bakım ünitesine alınmış ve burada tedavisine başlanmıştır.

Durumu ciddiyetini korumakla birlikte, doktorlar tarafından sürekli gözetim altındadır.

Bu bilgiler doğrultusunda, İsmail Beşikçi'nin sağlık durumu kritik fakat stabil olarak değerlendirilmektedir. Özellikle beyin kanamasının gerçekleştiği bölgenin nörolojik fonksiyonlar üzerindeki etkisi, hastalığın seyrini belirleyecektir.