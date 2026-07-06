Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

Şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleri ve tarzı üzerinden kendisini hedef alarak ağır ithamlarda bulunan meslektaşı Umut Akyürek’e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Akyürek'in kendi aile içi sorunlarına Gülşen'i alet ederek "itibar suikastı" yaptığı vurgulandı.

Şarkıcı Umut Akyürek’in uyuşturucu tedavisi gören kızı Melek Bal’ın, dedesinin tabutu başında çektiği videoyla sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından başlayan tartışmalar adliyeye taşındı. Yaşanan aile içi dramın ardından popüler kültür figürlerinin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken şarkıcı Umut Akyürek, isim vererek şarkıcı Hadise ve Gülşen’i suçlamıştı.

"DONLA SAHNEYE ÇIKANLAR YÜZÜNDEN TOPLUM BU HALDE"

Şarkıcıların sahne tarzlarını ve şovlarını sert bir dille eleştiren Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donla sahneye çıkanlar, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyenler yüzünden bu toplum bu halde. Ben bu popüler kültür figürlerini ölene kadar eleştireceğim, doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" ifadelerini kullanarak magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Açıklamaların ardından ilk hukuki hamle, kızı üzerinden hedef gösterildiğini iddia eden Hadise’den gelmiş ve ünlü şarkıcı Akyürek’e 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

REKOR TAZMİNAT TALEBİ

Hadise’nin ardından bu kez de şarkıcı Gülşen harekete geçti. Kendisine hakaret edildiğini, şeref, haysiyet ve onurunun zedelendiğini belirten Gülşen, Umut Akyürek’e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Gülşen’in avukatı Emek Emre tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Umut Akyürek’in gündemde kalma çabasıyla müvekkilinin popülerliğinden faydalanmaya çalıştığı ileri sürüldü.

"MÜVEKKİLİM HEDEF GÖSTERİLDİ"

Avukat Emek Emre, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Akyürek, kendilerine yöneltilen ithamlara müvekkili sebep göstererek hedef haline getirmiştir. Müvekkilin manevi dünyasını, aile yaşamını, eşini ve küçük çocuğunu yıpratma, toplum nezdinde küçük düşürme gayretiyle itibar suikastında bulunmuştur. Müvekkilin sahne şovları ve kıyafetlerinin konuşulması gayet olağan iken, Umut Akyürek’in eleştiri sınırlarını aşan suçlayıcı ithamlarıyla karşı karşıya kalınmıştır."

Dilekçede ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusuna da değinilerek, "Müvekkil hayatı boyunca uyuşturucu kullanmamış, alkol dahi kullanmaktan imtina eden biri olarak, Akyürek’in kızının yaşadığı sorunla nasıl bir irtibat kurduğu anlaşılamamaktadır. Çekilmiş videoda müvekkilin yaşam tarzına ilişkin hiçbir ibare bulunmamaktadır. Kaldı ki Akyürek’in kızı Melek Bal da yaptığı paylaşımda müvekkili rol model almadığını ve izlemediğini açıkça ifade etmiştir. Akyürek alenen hakaret etmiştir" denildi.