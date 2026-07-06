Zirve öncesi NATO'dan dikkat çeken paylaşım
NATO, Ankara'da düzenlenecek zirve öncesi resmi Twitter hesabından dikkat çeken video paylaştı. Videodaki iki askerin İngilizce olarak hem Türkiye hem de Ankara hakkında bilgiler verdiği görüldü. Videoda özellikle Ankara'nın önemi anlatıldı.
NATO, Ankara’da gerçekleştirilecek olan kritik zirve öncesinde resmi sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı.
ANKARA'NIN ÖNEMİNİ ANLATTILAR
Videoda görev alan iki askerin, İngilizce olarak Türkiye ve Ankara hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunduğu görüldü. Paylaşımda özellikle Ankara’nın tarihi ve jeopolitik önemine dikkat çekildi. Zirve öncesi yayınlanan bu video, Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik rolünü ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haberler.com