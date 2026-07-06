Şanlıurfa -İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi /Haber ekledi

İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

ŞANLIURFA'da, aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin kavgasında silahlar ateşlendi, 1 ev ile ekili tarım arazileri ateşe verildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların tabanca ve uzun namlulu silahlarla karşılıklı ateş açtığı görüldü. Ayrıca, 1 ev ve ekili arazi kimliği belirsiz kişi tarafından olay anında ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı