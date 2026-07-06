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Derecik'te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi

Derecik'te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesinin evine yılan girdi. Aile fertleri panik yaşarken, yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde misafir bekleyen ailenin evine yılan girmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Evde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesi, sıcak hava nedeniyle pencereleri açarak evi havalandırmak istedi. Bir süre sonra odada yılan olduğunu fark eden aile fertleri büyük panik yaşadı. Bekledikleri misafirler yerine evde yılanla karşılaşan aile sakinleri, kendi imkanlarıyla yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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