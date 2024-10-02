İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi?

İran- İsrail son dakika! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? İran İsrail'i vurmaya devam ediyor mu? İran dün akşam saatlerinde İsrail'i 200 füzeyle vururken Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının ardından açıklama yapan İran, füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandığını duyurdu. İşte İran-İsrail gerilimi son gelişmeler…

İRAN-İSRAİL SON DURUM

İran, İsrail'e yönelik hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi. Füze saldırıları Kudüs ve Tel Aviv'de sirenlerin çalmasına ve hava savunma sistemlerinin devreye girmesine neden oldu. İran, bu saldırının İsrail'in Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak yapıldığını açıkladı. İsrail ise hava sahasını uçuşlara kapattı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misilleme yaptığını belirtti ve İsrail'i olası bir askeri yanıt konusunda uyardı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e düzenlenen füze saldırısının detaylarını anlatarak, İsrail'in askeri üslerinin hedef alındığını belirtti. Bakıri, saldırıların sadece askeri hedeflere yöneldiğini ve sivil yerleşim bölgelerinden kaçınıldığını vurguladı. İsrail'in Hatzerim Hava Üssü, Nevatim Hava Üssü ve stratejik askeri noktaların vurulduğunu açıkladı. Bakıri ayrıca, saldırıda İsrail'in ekonomik altyapısına yönelik bir hamlede bulunmadıklarını ancak gerektiğinde bu tür hedefleri de vurabileceklerini belirtti. ABD ve Avrupa'ya da çağrıda bulunarak, İsrail'i durdurmaları gerektiğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı açıklamada, Hreyk Mahallesi'ni içeren bir haritayı paylaşarak, işaretlenen binalardaki sakinlere acilen tahliye çağrısında bulundu. Ayrıca, Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni gösteren bir başka haritayı da paylaşan Adraee, bu bölgede işaretli binalarda yaşayanların da derhal binaları boşaltmalarını istedi. Adraee, binaların "Hizbullah tesislerine yakın" olduğunu belirterek, en az 500 metre uzak durulması gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun bu binalara kısa süre içinde saldırı düzenleyeceğini de ekledi.