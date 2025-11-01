İl Milli Eğitim Müdürleri değişti mi? Yeni Ankara, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Siirt, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de bazı üst düzey görevlerde değişiklikler oldu. Böylece birçok ilde eğitim yönetiminde yeni isimler göreve getirildi. Peki, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Siirt, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

RESMİ GAZETE'DE YENİ ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Kararlara göre birçok şehirde İl Milli Eğitim Müdürleri değişti. Ayrıca çeşitli bakanlıklarda da yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, eğitim camiasında dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle birlikte çok sayıda ilde İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı ve yerlerine yeni isimler atandı. Atama kararları, eğitimde yeni bir dönemin başladığına işaret ederken, illerde görev değişiklikleri dikkat çekti.

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Ankara, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Siirt ve Zonguldak illerinde İl Milli Eğitim Müdürleri değişti. Yeni atanan müdürler, bulundukları illerde eğitim politikalarının uygulanmasında ve yönetim süreçlerinde görev alacak.

İşte atamalar:

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Murat Küçükali atandı. Başkentte gerçekleştirilen bu değişim, eğitim alanında yeni düzenlemelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak Mehmet Yiğit göreve getirildi. Yiğit, daha önce farklı illerde yürüttüğü eğitim yöneticiliği deneyimiyle biliniyor.

DİYARBAKIR'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Salih Sadoğlu atandı. Yeni müdür, kentte eğitim kalitesini artırmaya yönelik projelere öncelik verecek.

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BELLİ OLDU

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Beraat Şahin getirildi. Şahin'in, kent genelinde yürütülecek eğitim çalışmaları ve okullaşma oranlarının yükseltilmesi konusunda öncelikli adımlar atması bekleniyor.

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE YENİ İSİM

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Süleyman Ekici atandı. Ekici'nin özellikle mesleki eğitim ve öğretmen gelişimi konularında çalışmalar yürütmesi planlanıyor.

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine İlhan Saz getirildi. Saz, kentte eğitimin niteliğini yükseltmek amacıyla yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışacak.

ZONGULDAK'TA YENİ MÜDÜR GÖREVE BAŞLADI

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Uygar Keskin atandı. Keskin, eğitim kurumlarının altyapısının geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması için projeler yürütecek.

BAKANLIKLARDA DA GÖREV DEĞİŞİMLERİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yalnızca İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle sınırlı kalmadı. Bazı bakanlık birimlerinde de üst düzey yöneticiler değişti. Bu atamaların, kamu yönetiminde verimliliği artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.