İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeşi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Söz konusu gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ayrıca saldırgan köpeğin de karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini belirtti.

Başkent Ankara'da, ikamet ettikleri apartmanda pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeşle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köpeğin sahibinin tutuklandığını açıkladı.

İKİ KARDEŞ DEHŞETİ YAŞADI

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, ikindi saatlerinde pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü. Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"GÖRDÜĞÜM ZAMAN NEFES ALAMIYORUM"

Olayı anlatan baba Adem Öztürk, pazardan döndüklerinde eşi ve çocuklarının asansörle yukarı çıktıkları sırada karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin içeriden çıkıp direkt çocuklarının üstüne saldırmaya başladığını söyledi. Köpeğin, 5 yaşındaki kızının göğsüne ve 1,5 yaşındaki oğlunun yüzüne saldırdığını belirten Öztürk, "Yani ben gördüğüm zaman ağlıyorum artık, nefes alamıyorum." diye konuştu.

"BUNLAR CEZA ALMASALAR BEN O ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAKMAYACAĞIM"

Baba Öztürk, apartman sakinlerinin daha önce söz konusu köpek için şikayette bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikayetçi oldu ama hiçbir şey yapamadılar. Artık ben bunların ceza almalarını istiyorum. Yoksa bu saatten sonra 1,5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Bunlar ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım. Lütfen sesimi duyun, ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an işte yüzü açık duruyor. Yani bakamıyorum bile yüzüne." Köpeğin büyük bir pitbull cinsi köpek olduğunu belirten Öztürk, sahibinin ceza almasını istediğini dile getirdi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., gözaltına alındı. Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ayrıca köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmiştir. Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBy lion:

o köpeği öldürün sahibinide skin

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Köpeği de gütürüp saklamış ya bu nasıl köpek sevdasıdır böyle. Allah için içeride buna ızdırap olun rahat bırakmayın bu kadını. Doğduğuna pişman edin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 377.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

medyaya düştüğü zaman af yok napin edin sosyal medya hesaplarınızı büyütün kafadan yaralanma 3 yıl hapis cikarin bakanlik da bunları takıp etmek zorunda kalmasin lokal cezanin faydası olmaz adini koyun cekilin kenara seyredin cart diye biter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
