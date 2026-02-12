Haberler

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Güncelleme:
Yüzündeki dövmelerle ve yaşadıklarıyla herkesin konuştuğu Nazan Ünal'ın "Burhan adında bir zalime aşık oldum. Beni dolandırdı ve ölümle tehdit etti" dediği Burhan Kral, hakkındaki iddialara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kral, "Aşk konusu tamamen yalan. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Zoruma giden bu" ifadelerini kullandı.

  • Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırıp parasını vermediği iddialarını reddetti.
  • Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek uzaklaştırma kararı aldığını ve hukuki süreçlerin devam ettiğini belirtti.
  • Nazan Ünal, Burhan Kral'ın kendisini dolandırdığını ve ev satışından gelen parayı vermediğini iddia etti.

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelen Nazan Ünal'ın, bir televizyon programında kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediği yönündeki suçlamalarına, iddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

"BU KADININ ANLATTIKLARI YALAN"

Kral, "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

"İŞ YERİME GELİP AİLEMLE TEHDİT ETTİ"

Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

"ARAMIZDA AŞK VE EVLİLİK VAADİ YOK"

Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Kral, "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" şeklinde konuştu.

"DİNİN ARKASINA SAKLANIYOR"

Nazan Ünal'ın, iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, "Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleye bildiğim kadar, ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

"26 YAŞINDAKİ BİR GENCİN TİCARİ HAYATIYLA OYNUYORLAR"

Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı: "Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur."

NAZAN ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Nazan Ünal, katıldığı bir televizyon programında, "'Ben, Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm. Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

