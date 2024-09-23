Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini, iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz'in aşkı etrafında anlatıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı?

Herkesin merakla beklediği diziden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dizinin görsel dünyasının zenginliğini ortaya koyan kareler, ilk bölüme dair heyecanı artırdı. Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarıyla dikkat çeken dizide, genç yaşına rağmen birçok yapımda yer alan Özgür Emre Yıldırım da rol alıyor. "Cihangir Alaca"yı canlandıracak olan Yıldırım, "Cihangir'in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni ve kara mizah severim." dedi.

HALİL ERGÜN

Ailenin reisi rolündeki Hâkim Alaca'nın (Halil Ergün) genç ve güzel eşini başarılı oyuncu Ege Kökenli canlandıracak.Enerjisi, yeteneği ve güzelliğiyle televizyon dünyasının aranan isimleri arasında yer alan Kökenli, Hanzade karakterini, "Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. Hükümet gibi kadın." olarak nitelendirdi.

MELİS BİRKAN

Birkan, dizinin senaryosunu sevdiğini belirterek "Projeye ve karakterlere çok hâkim, ne istediğini bilen bir yönetmen var. Mahsun Bey her türlü sorunuza çok güzel cevap veriyor. Bu kadar işine sahip çıkan bir ekip olunca ben de 'Evet' dedim." ifadelerini kullandı.

Anaç yapıdaki bir kadına hayat vereceğini söyleyen oyuncu, "Dizide anne babasını kaybetmiş üç kız kardeşiz. Ben en büyük ablayım. Doğal olarak abla hem annelik hem de babalık yapmaya çalışmış. O yüzden anaç bir karakter Ünzile... Ama Ünzile bence bunu severek ve isteyerek yapıyor." diye konuştu.

BURAK BERKAY AKGÜL

Akgül, canlandırdığı Arhan karakteriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Arhan, Alaca ailesinin en küçüklerinden biri olsa da abilerine göre kendi hayatını, kendi düzenini kurmuş biri aslında. Aile, samimiyet, güven kavramları onun için çok önemli. Ama Deniz'in (Özgü Kaya) gelişi ile farklı bir yola girecek ve aile, bu duruma sadece şaşırmakla kalmayıp daha önce görmedikleri bir Arhan ile karşılaşacak." diye konuştu.

ÖZGÜ KAYA

Kanal D'nin yeni yapımı Güzel Aşklar Diyarı 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Mahsun Kırmızıgül ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ana karakterlerinden Deniz Dervişoğlu'nun Özgü Kaya canlandırıyor.

MELTEM CUMBUL

Kanal D'nin yeni yapımı Güzel Aşklar Diyarı 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Oyuncu Meltem Cumbul da dizide Gönül Alaca karakterine hayat veriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Güzel Aşklar Diyarıdizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi. Dizinin çekildiği yerler ve mekanlar şimdiden merak konusu oldu.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güzel Aşklar Diyarıdizisi Pazartesi akşamları 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Kapadokya'nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır'da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.