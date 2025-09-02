Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli ve ne mezunu?

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Gürsel Tekin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki çalışmaları ve muhalefet politikalarındaki rolüyle tanınan bir isimdir. Peki, Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu ve mal varlığı nedir? İşte ayrıntılar…

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, uzun yıllardır Türk siyasetinde aktif rol alan, toplumla doğrudan iletişimi ve tabanla kurduğu güçlü bağlarla öne çıkan bir siyasetçidir. 1964 yılında dünyaya gelen Tekin, siyasi kariyerine genç yaşlarda başlamış ve özellikle CHP'nin örgütlenme yapısında etkin görevler üstlenmiştir.

Siyasi kariyerinde İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, ardından milletvekili seçilerek TBMM'de çeşitli dönemlerde görev almıştır. Muhalefet politikaları, toplumsal sorunlara yönelik çıkışları ve özellikle demokrasi, özgürlükler ve sosyal adalet konularındaki vurgularıyla tanınmaktadır.

GÜRSEL TEKİN KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Gürsel Tekin, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Siyasi tecrübesi ve yıllara yayılan kariyeri, onu Türkiye'deki aktif siyasetçiler arasında deneyimli isimlerden biri haline getirmiştir.

Yaşının verdiği olgunluk ve deneyimle siyaset sahnesinde hâlâ etkili bir figür olarak anılan Tekin, farklı dönemlerde genç siyasetçilere yol gösterici bir rol üstlenmiştir.

GÜRSEL TEKİN NERELİ?

Gürsel Tekin, Ardahan doğumludur. Anadolu'nun bu köklü şehrinde dünyaya gelmesi, onun siyasi kimliğinde ve halkla kurduğu ilişkide önemli bir rol oynamıştır.

Doğduğu toprakların kültürel çeşitliliği ve sosyal dokusu, Tekin'in siyaset anlayışında da etkisini göstermiştir. Anadolu'dan İstanbul'a uzanan yaşam yolculuğu, onun hem yerel hem de ulusal siyasette daha geniş bir perspektif kazanmasına katkı sağlamıştır.

GÜRSEL TEKİN NE MEZUNU?

Gürsel Tekin'in eğitim hayatı da sıkça merak edilen konular arasındadır. Tekin, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Buradaki öğrenim süreci, onun entelektüel bakış açısına ve siyasi vizyonuna önemli katkılar sağlamıştır.

Siyasi kariyerinde halkın sorunlarını dile getirirken, aynı zamanda akademik birikiminden de yararlanan Tekin, hem saha tecrübesi hem de teorik altyapısıyla dikkat çeken bir siyasetçidir.

GÜRSEL TEKİN MAL VARLIĞI

Siyasetçilerin mal varlığı her zaman kamuoyunun merak ettiği bir konu olmuştur. Gürsel Tekin'in mal varlığı da zaman zaman gündeme gelen başlıklardan biridir.

Kamuya yansıyan bilgilere göre Tekin'in mal varlığı; gayrimenkuller, taşınmazlar ve birikimlerden oluşmaktadır. Ancak Tekin, siyasette şeffaflık ilkesini savunan bir isim olarak, mal varlığı konusundaki tartışmalara karşı her zaman kamu denetimine açık olunması gerektiğini vurgulamıştır.

Mal varlığıyla ilgili net ve güncel bilgiler, genellikle milletvekilleri ve siyasi figürlerin düzenli olarak beyan ettiği mal varlığı bildirimleri üzerinden takip edilmektedir.

GÜRSEL TEKİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gürsel Tekin, uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca hem yerel hem de ulusal siyasette farklı görevlerde bulunmuş, CHP içinde kritik sorumluluklar üstlenmiştir. İşte Tekin'in siyasi yaşamındaki önemli görevler:

1989 – SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi: Gürsel Tekin, siyasi kariyerine SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) Kadıköy Belediye Meclisi'nde üye olarak başlamıştır. Bu görev, onun yerel siyasetteki ilk deneyimi olmuştur.

1994 – SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi: Tekin, tekrar Kadıköy Belediye Meclisi'ne seçilerek yerel yönetimdeki etkisini sürdürmüştür.

1995 – CHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi: SHP ile CHP'nin birleşmesinin ardından, Gürsel Tekin CHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu'na katılmış ve partinin örgütsel yapısında aktif rol oynamaya başlamıştır.

1997 – CHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi: 1997 seçimlerinde CHP'den Kadıköy Belediye Meclisi'ne seçilen Tekin, 1999 ve 2004 seçimlerinde de aynı göreve yeniden gelmiştir.

2002-2005 – CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı: İstanbul'daki parti örgütlenmesinde etkili bir isim olan Tekin, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

2004 – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi: Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev alarak şehir yönetiminde deneyim kazanmıştır.

2007 – CHP İstanbul İl Başkanı: Şinasi Öktem'in yerine İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin, İstanbul'daki parti faaliyetlerinin koordinasyonunda önemli rol oynamıştır.

2009 – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi: Tekin, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine tekrar seçilerek yerel yönetimdeki etkinliğini sürdürmüştür.

2010 – CHP Parti Meclisi ve MYK Üyesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından Tekin, CHP Parti Meclisi'ne ve Merkez Yürütme Kurulu'na seçilmiştir. MYK seçiminde 48 oy alarak partideki etkisini pekiştirmiştir.

2010-2012 – CHP Genel Başkan Yardımcısı: İletişim, tanıtım ve medya ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak partinin iletişim stratejilerinde etkin görev almıştır.

2012 – Görevinden istifa: Kendi kararıyla bir dönem için görevlerinden ayrılmıştır.

2012-2014 – CHP Genel Başkan Yardımcısı: Tekrar Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tekin, partideki stratejik ve yönetsel sorumluluklarını sürdürmüştür.

2014-2016 – CHP Genel Sekreteri: Parti yönetiminde önemli bir pozisyon olan Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir.

2011-2023 – CHP İstanbul Milletvekili: 2011'den itibaren dört dönem boyunca İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde yeniden seçilmiş, 2023'te ise milletvekilliği adaylığına devam etmemiştir.