Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? İlker İnanoğlu hangi dizilerde oynadı?

Son günlerde annesi Filiz Akın'ın vefatıyla yeniden gündeme gelen ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'nun hayatı ve kariyeri, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, İlker İnanoğlu'nun oyunculuk yolculuğu nasıl başladı, hangi yapımlarda yer aldı? İşte, İlker İnanoğlu'nun yaşamına dair tüm merak edilenler ve kariyerinden öne çıkan detaylar…

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının köklü isimlerinden yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Filiz Akın'ın oğludur. Küçük yaşlarda sinema dünyasına adım atan İnanoğlu, özellikle "Yumurcak" serisiyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevilmiştir.

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu kimdir

Henüz konuşmayı ve yürümeyi yeni öğrenmişken stüdyo ortamlarına alışan İlker İnanoğlu, sinemadaki ilk çıkışını babası Türker İnanoğlu'nun yönettiği "Yumurcak" filmiyle yaptı. Bu yapım, Türk sinemasına başarılı bir erkek çocuk yıldız kazandırarak dönemin sinema anlayışında önemli bir yere sahip oldu. Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kadın çocuk oyuncuların ön planda olduğu yıllarda, İnanoğlu'nun çıkışı dikkat çekici bir yenilik olarak değerlendirildi. 1970'li yıllarda Türkiye'de artan terör olayları nedeniyle ailesi tarafından eğitim için İsviçre'ye gönderildi. Cenevre'deki Leman Koleji'nde eğitim hayatına devam eden İlker İnanoğlu, ilerleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Los Angeles'ta yüksek lisans yaptı.

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu evli mi

Kişisel hayatında ise birkaç kez evlilik yapan İnanoğlu'nun özel yaşamı da kamuoyunun ilgisini çekmiştir. 1986 yılında Biricik Suden ile kısa süren bir evlilik yapan İnanoğlu, daha sonra ABD'ye yerleşti ve burada Amerikalı eşi Chole ile evlendi. Bu evlilikten Berker adını verdikleri bir oğlu oldu. Türkiye'ye döndükten sonra 2006 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenen İlker İnanoğlu, bu evliliğini de kısa sürede sonlandırdı. 2015 yılında Zeynep Mutlu ile hayatını birleştiren sanatçı, 2017 yılında bu evliliğini de noktaladı.

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu kaç yaşında

İlker İnanoğlu, hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde çeşitli dizi ve film projelerinde yer alarak sanat hayatını sürdürmüş; oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve senaryo çalışmalarıyla da sektörde aktif bir rol oynamıştır.

İlker İnanoğlu ve babası Türker İnanoğlu

İLKER İNANOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

İlker İnanoğlu, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini yıllar içinde birçok başarılı projeyle sürdürmüştür. Hem sinema hem de televizyon alanında çeşitli yapımlarda rol alan İnanoğlu, özellikle 1970'li yıllardaki "Yumurcak" serisiyle hafızalara kazınmıştır.

İlker İnanoğlu hangi dizilerde oynadı

İşte, İlker İnanoğlu'nun rol aldığı bazı önemli yapımlar:

Yumurcak (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1971)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

Yumurcak Veda (1974)

Yumurcak ve Tatlı Cadı (1975)

Yumurcak Belalılar Çetesi (1976)

Yumurcak ve Gül (1978)

Bu yapımlar, onu dönemin en tanınan çocuk oyuncusu haline getirmiştir.

İlker İnanoğlu Arka Sokaklar

İLKER İNANOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yaprak Dökümü – 1980'li yıllarda yayınlanan dizi versiyonunda rol aldı.

– 1980'li yıllarda yayınlanan dizi versiyonunda rol aldı. Arka Sokaklar – Uzun soluklu polisiye dizide, Komiser Ali karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından yeniden tanındı.

– Uzun soluklu polisiye dizide, Komiser Ali karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından yeniden tanındı. Yemin – Dramatik öğeleriyle dikkat çeken bu dizide başarılı bir performans sergiledi.

– Dramatik öğeleriyle dikkat çeken bu dizide başarılı bir performans sergiledi. Poyraz Karayel – Sevilen dizide rol alarak farklı bir karakterle ekran karşısına geçti.

İlker İnanoğlu ayrıca bazı projelerde yapımcı ve senarist olarak da yer almış, kamera arkasında da aktif rol üstlenmiştir.

İlker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın