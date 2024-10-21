FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ? Fethullah Gülen neden öldü, hastalığı nedir?

Fethullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in öldüğüne dair ortaya atılan iddialar, gündemde büyük yankı uyandırdı. Fethullah Gülen kimdir, kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen kaç yaşında öldü? Fethullah Gülen'in hastağı nedir? Detaylar haberimizdedir...

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği iddia edildi. Herkul internet sitesinin X platformunda yaptığı açıklamada, "Ömrünü İslam'a ve insanlığa hizmet etmeye adayan Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün (20 Ekim) vefat etmiştir. Cenaze işlemleriyle ilgili detaylar kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen

FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi ile adı gündeme gelen Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çeşitli suçlamalarla itham edilmektedir. Bu suçlamalar arasında; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs", "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla elde etme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi ciddi suçlar bulunmaktadır.