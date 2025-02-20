Feroz Ahmad kimdir? Tarihçi Feroz Ahmad nereli?

Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın vefat haberi, akademik dünyada büyük üzüntü yarattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve modern Türkiye tarihi konusundaki eserleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Prof. Dr. Feroz Ahmad, vefat haberinin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Feroz Ahmad kimdir, nereli? Tarihçi Feroz Ahmad hangi eserleri yazdı? İşte, merak edilenler…

TARİHÇİ FEROZ AHMAD KİMDİR?

Feroz Ahmad, 1938 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğmuştur. Tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü akademisyen, 87 yaşında hayata veda etmiştir. 1958 yılında Delhi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Feroz Ahmad, yükseköğrenimine Londra Üniversitesi'nde devam etti. Burada ünlü tarihçi Bernard Lewis danışmanlığında "Türk Politikasında İttihat ve Terakki Partisi (1908-1913)" başlıklı doktora tezini hazırladı. Bu kapsamda 1962-1964 yılları arasında Türkiye'de araştırmalar yaptı.

Tarihçi Feroz Ahmad kimdir

Akademik kariyerine Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlayan Ahmad, daha sonra Massachusetts Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev aldı. 1970 yılında doçent, 1978 yılında ise profesör unvanını kazandı. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde ders verdi ve hem İngiltere'de hem de Türkiye'de akademik çalışmalar yürüttü.

1997-1998 yıllarında Türkiye'de Fulbright öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmad, Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşti ve Türk vatandaşlığı aldı. Akademik hayatına Yeditepe Üniversitesi'nde ders vererek devam etti.

Feroz Ahmad nereli

TARİHÇİ FEROZ AHMAD ESERLERİ NELER?

Osmanlı'nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Ahmad, birçok önemli esere imza attı. İşte Türkçeye çevrilen bazı çalışmaları:

İttihat ve Terakki (1971)

Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (Bedia Turgay Ahmad ile, Bilgi Yayınevi - 1976)

İttihatçılıktan Kemalizme, Makaleler (1985)

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1994)

Modern Türkiye'nin Oluşumu (1995)

Bir Kimlik Peşinde Türkiye (2006)

From Empire to Republic: Essays on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey (2008, iki cilt)

Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler: Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar (2014)

Jön Türkler - Osmanlı İmparatorluğu'nu Kurtarma Mücadelesi 1914 - 1918 (2020)

Ahmad'ın çalışmaları, Osmanlı'nın çöküş dönemi, Jön Türkler, İttihat ve Terakki, çok partili siyasi sistemin oluşumu ve Türkiye'nin modernleşme süreci gibi konulara odaklanmaktadır. Türkiye'nin yakın tarihini anlamak isteyenler için eserleri önemli bir kaynak niteliğindedir.

Tarihçi Feroz Ahmad ve eşi

TARİHÇİ FEROZ AHMAD'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

1964 yılında Türk eğitimci Bedia Turgay Ahmad ile evlenmiş ve bu evlilikten ikiz kız çocukları olmuştur. Eşi Bedia Ahmad, Aralık 2018'de vefat etmiştir. Prof. Dr. Ahmad, 2017 yılından itibaren İstanbul'daki Darüşşafaka Şenesenevler Rezidansı'nda ikamet etmiştir.