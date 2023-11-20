Fenomen Eylül Öztürk kimdir ve ne iş yapıyor merak edilirken Eylül Öztürk'ün eski hali araştırılıyor. Balıkesir'de doğumlu olan Eylül Öztürk, kısa bir süre önce "çocuklarımın eğitimi için" Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığı biliniyor. Eylül Öztürk kimdir ve eski hali nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında? Fenomen Eylül Öztürk ne iş yapıyor, eski hali nasıl?

Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında? Fenomen Eylül Öztürk ne iş yapıyor, eski hali nasıl?

Eylül Öztürk eski hali ve ne iş yaptığı gündeme gelirken Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fenomen Eylül Öztürk ne iş yapıyor, eski hali nasıl olduğu sık sık araştırılıyor. Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında? Fenomen Eylül Öztürk ne iş yapıyor, eski hali nasıl? Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk, ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. Annesi Belçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okudu. Bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi.

Bu sırada da Belçika'da tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni kazandı. Yabancı dil sebebiyle Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti. Birçok grupta solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi. Özel bir şirkette çalışmış olan Öztürk, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.

Sosyal medyada, çektiği kısa videolar ile yüz binlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Vine'daki 'Memeli Mestan' adıyla büyük kitleler tarafından tanındı. 2014 yılı başlarında, Beyaz Show'a, daha önce '3+1' olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu. 2014 yılı son çeyreğinde 'Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek' adlı programda oyunculuk yaptı.

24 Ocak 2015 yılında yayımlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katıldı. Şu sıralar '4 Kadın Zamanı' programının 4 sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2017 yılında Barış Kenan Özkan ile evlendi.

EYLÜL ÖZTÜRK ESKİ HALİ