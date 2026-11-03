Egemen Mustafa Şener kimdir? İnşaat ve yatırım dünyasındaki kariyeri

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Egemen Mustafa Şener, 28 Mayıs 1968 tarihinde Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde dünyaya gelmiştir. İş hayatını İstanbul merkezli sürdüren Şener; inşaat, gayrimenkul, altyapı, kentsel dönüşüm, liman ve tersane yatırımları ile stratejik yatırım alanlarında faaliyet gösteren önde gelen bir iş insanıdır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde uluslararası yatırımlara yönelen Şener’in çalışma alanları arasında Güney Amerika’daki liman ve tersane projeleri ile seçilmiş yenilenebilir enerji yatırımları bulunmaktadır.

Egemen Mustafa Şener Nereli ve Kimdir?

Aslen Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünden olan Egemen Mustafa Şener, çocukluk yıllarını Doğu Karadeniz’in doğası içinde geçirmiştir. Web sitesinde yer alan biyografik bilgilere göre babası çiftçilikle uğraşırken, annesi köklü bir Laz ailesinden gelmektedir. Şener’in iş ve yönetim anlayışında emek, verilen sözün tutulması ve uzun vadeli kalıcı değer oluşturma ilkeleri temel bir yer tutmaktadır.

İstanbul’a Uzanan Eğitim ve İş Hayatı

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen Egemen Mustafa Şener, yüksek öğrenimini işletme alanında gerçekleştirmiştir. İş hayatının ilk evrelerinde tarım ticaretiyle ilgilenen Şener, 1990’lı yılların başında Türkiye’nin hızla büyüyen inşaat ve gayrimenkul sektörüne geçiş yapmıştır.

İstanbul merkezli çalışmalarında konut projeleri, ticari yapılar, nitelikli şantiye yönetimi ve gayrimenkul varlık geliştirme üzerine odaklanan Şener, kariyerini ilerleyen yıllarda endüstriyel tesisler ve stratejik varlık yönetimiyle genişletmiştir. Uluslararası işletme ve strateji alanındaki teorik ve pratik birikimini ise Hollanda’daki prestijli Rotterdam School of Management (RSM) deneyimiyle pekiştirmiştir.

İnşaat, Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Vizyonu

Egemen Mustafa Şener’inin profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birini inşaat, gayrimenkul, altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri oluşturmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren kentsel dönüşüm ve altyapı geliştirme faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Şener, kentsel dönüşüme sadece yeni binalar inşa etmek olarak değil; güvenli yapı stoğu, modern ulaşım, enerji verimliliği, yeşil alanlar ve sürdürülebilir yaşam kalitesinin bütünsel birleşimi olarak yaklaşmaktadır.

Bu vizyon doğrultusunda deprem güvenliği, enerji performansı, gün ışığından maksimum yararlanma, ortak açık alanlar ve karma kullanımlı projelerin modern kent yaşamını kolaylaştırması kritik unsurlar arasında yer almaktadır.

Uluslararası Yatırımlar ve Küresel Etki Alanı

2010’lu yıllarla birlikte faaliyet alanını uluslararası pazarlara taşıyan Egemen Mustafa Şener, Ukrayna ve Doğu Avrupa başta olmak üzere pek çok farklı coğrafyada stratejik iş geliştirme faaliyetleri yürütmüştür.

Farklı ülkelerin hukuki altyapıları, yerel inşaat standartları ve dinamik pazar koşullarıyla çalışma fırsatı bulması, Şener’in küresel yatırım perspektifini güçlendirmiştir. Aynı dönemde Güney Amerika’daki stratejik liman, tersane ve lojistik yatırımları ile yenilenebilir enerji projeleri uluslararası kariyerinin temel taşları arasında yer almıştır.

Kaynak: Haberler.com