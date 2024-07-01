Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul partner mi oluyor? Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul hangi dizide oynayacak?

Daha önce Fazilet Hanımın Kızları ve Teşkilat dizilerinde başrol oynayan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul, bu sefer de Kalpazan'da partner olacak. İki başarılı oyuncu dizide Kartal ile Ayşe rollerine hayat verecek. Peki, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul partner mi oluyor? Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrulhangi dizide oynayacak?

DENİZ BAYSAL VE ÇAĞLAR ERTUĞRUL PARTNER Mİ OLUYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstleneceği Kalpazan dizisi yeni sezonda Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

DENİZ BAYSAL VE ÇAĞLAR ERTUĞRUL HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Darphane'de çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem'in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikayesi oldukça etkileyici bir dille ele alınıyor. Merakla beklenen dizide Adem'in zıttı olan Kartal rolü için Çağlar Ertuğrul ile imza aşamasına gelindi. Kartal'ın yollarını kesiştiği Ayşe rolünü ise güzel oyuncu Deniz Baysal oynayacak.

Dizinin Adem'i için ünlü aktör Timuçin Esen'le, Adem'in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor. Kalpazan'ın senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül yazıyor.