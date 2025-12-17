Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bıçak bileme ve satışını işini yapan Mehmet Şakar (65), mesleğini 7. kuşak olarak ailesinden devralarak sürdürüyor. 15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Mehmet Şakar, 50 yıldır sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde bıçak bileme ve satış işi yapıyor. Şakar, ailesinde dededen oğula aktarılan mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini de söyledi.

"50 SENEDİR BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da Antalya'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7. Kuşağım" dedi.

Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"50-60 BİN TL'YE ÇIRAK BULAMIYORUZ"

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an çırak bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu.

"SABAH 8'DEN AKŞAM 8'E KADAR BURADAYIM"

İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi. "Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilediğini aktardı.

Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

"BAZEN GÜNDE 5 BIÇAK BAZEN 300 BIÇAK SATIYORUZ"

Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz dedi.

Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.