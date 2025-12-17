Haberler

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor Haber Videosunu İzle
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 65 yaşındaki bıçak bileme ustası Mehmet Şakar, dededen toruna geçen mesleğini 7. kuşak olarak sürdürüyor. Günde 12 saat çalıştığını belirten Şakar, 50-60 bin TL'ye çırak bulamamaktan şikayet ediyor.

  • Mehmet Şakar, Antalya'da 50 yıldır bıçak bileme ve satış işi yapıyor.
  • Mehmet Şakar, ailesinde 7. kuşak olarak dededen oğula aktarılan mesleği sürdürüyor.
  • Mehmet Şakar, çırak bulamadığı için çalışmak isteyenlere 50-60 bin TL maaş verebileceğini belirtiyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bıçak bileme ve satışını işini yapan Mehmet Şakar (65), mesleğini 7. kuşak olarak ailesinden devralarak sürdürüyor. 15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Mehmet Şakar, 50 yıldır sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde bıçak bileme ve satış işi yapıyor. Şakar, ailesinde dededen oğula aktarılan mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini de söyledi.

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

"50 SENEDİR BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da Antalya'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7. Kuşağım" dedi.

Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

"50-60 BİN TL'YE ÇIRAK BULAMIYORUZ"

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an çırak bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu.

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

"SABAH 8'DEN AKŞAM 8'E KADAR BURADAYIM"

İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi. "Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilediğini aktardı.

Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

"BAZEN GÜNDE 5 BIÇAK BAZEN 300 BIÇAK SATIYORUZ"

Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz dedi.

Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title