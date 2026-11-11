Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvede dünya liderlerine sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TÜRKİYE OLARAK COP LİDERLER ZİRVESİ'NE İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda bu tarihi buluşma vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. COP31 kapsamında yapılacak istişarelerin, burada alınacak kararların ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında konferansın hazırlıklarına verdikleri güçlü destek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'i COP31 için geliştirdiğimiz özgün ortaklık modeline katkıları için Avustralya Başbakanı Sayın Albanese'e bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizlerle paylaşan Brezilya ve Can Azerbaycan'a ayrıca teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31'i gerek çalışma ve etkinlik alanları, gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık. Mavi ve yeşil bölgedeki salonlara tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin, kültür mirasımızın, eşsiz güzelliklerinin, tabiat varlıklarımızın isimlerini verdik. Barış Adası'ndan sıfır atık köylerine, sergi ve panellerden açık hava etkinliklerine, söyleşilerden film gösterileri, uygulama atölyeleri ve canlı performanslara kadar konferansın en verimli şekilde geçmesi için özel bir gayret gösterdik.

Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül bir biçimde uygulayarak COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Dünya ortak evimiz temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini de inşallah 14 Kasım'da takdim edeceğiz. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e emek veren tüm kurumlarımızı katkı sunan herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyor. İnşallah sizlerin de destekleriyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.

"İNSANLIK TARİHİNİN EN DERİN VAROLUŞ KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"

Çevre duyarlılığı, bütün kadim medeniyetlerin, bütün köklü kültürlerin, bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Şunu da açık açık söylemek isterim ki bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle belki de tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. Küresel ısınmadan, biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.

Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin, kesilen bir ağacın, gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Akdeniz Havzası'ndan Afrika'ya, Asya'dan Pasifik'in küçük ada devletlerine kadar hiçbir ülke bundan azade değildir. 31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantımızdan bu yana önemli bir mesafe katettik.

"BİZ KARANLIĞA YUMRUK SALLAMAK YERİNE MUM YAKMAYI TERCİH ETTİK"

Aldığımız sayısız karar bugün iklim değişikliğiyle mücadele fikrini tüm insanlığın gündemine dahil etti. Fikri zemindeki bu başarı uygulama noktasında maalesef aynı neticeyi veremedi. Oysa Paris anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşmadığımız her dakika karşı karşıya olduğumuz risk ve maliyetler artıyor. Önümüzde iki seçenek var. Yaz zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik. Türkiye olarak COP 31 başkanlığını tam da bu anlayışla üstlendik.

Konferansın sonraki organizasyonlar için de örnek olması amacıyla bir uygulama COP'u olmasını hedefledik. Bizimle aynı kararlılıkta hareket eden Avustralya, tesis ettiğimiz özgür ortaklığın bu konuda önemli bir fark oluşturacağına inanıyorum. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin başarılı iş birliği iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir soluk kazandıracaktır.

Konferansımıza ev sahipliği yapan Antalya, köklü tarihinde pek çok kültürü ve medeniyeti harmanlamış bir şehrimizdir. Türkiye aynı şekilde binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşiği olan bir ülkedir. Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kullanması gereken mukaddes bir emanettir.

Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son fidanı toprağa dikin anlayışını düstur edinen bir milletiz. Atalarımız 'yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağacı yok yere kesmenin bir insanı öldürmekle eşdeğer olduğunu ifade etmiştir. Ekmeği bereket, suyu aziz, ağacı hayat olarak gören bir kültür bizim çevre ve iklim politikalarımızın pusulasıdır.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Çevre duyarlılığı ortak hassasiyettir. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma günü ilan ediyoruz. Suyun her damlasını koruma altına alıyoruz. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

"90 MİLYON TON ATIK EKONOMİMİZE KAZANDIRILDI"

Uzmanlık kuruluşlarının çalışmalarını COP31 gündemiyle buluşturarak uygulama hedeflerimizin temeli haline getirdik. Temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye, iklime dirençli şehirlerden okyanusların korunmasına uzanan 10 adet öncelikli alanda somut ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz. Evvela önümüzdeki 10 yıl içinde elektrik kullanım oranımızın %50 artırılmasını, atık üretimindeki artışın yarıya indirilmesini amaçlıyoruz. Bu noktada eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de filizlenip küresel bir çevre girişimine dönüşen sıfır atık hareketine ayrı bir parantez açmak isterim. Hareketin başladığı 2017'de %13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibariyle %40'a yaklaştı. 90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla 30 Mart'ın 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi ise ortak mücadelemizin küresel bir kazanıma dönüşebildiğinin en güzel örneği oldu. İnşallah burada durmayacak sıfır atık hedefine ulaşıncaya kadar emek vermeye, çaba göstermeye devam edeceğiz.

Enerji dönüşümü başlığında enerji güvenliğini ve ülkelerin farklı kalkınma ihtiyaçlarını gözeten adil bir politikanın hakim olmasını istiyoruz. Bu anlamda iklim değişikliğine en az etki eden ülkelerin çoğu zaman en ağır bedelleri ödediği gerçeğini muhakkak aklımızda tutmamız gerekiyor. Özellikle en az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin finansmana, teknolojiye ve kapasite geliştirme imkanlarına erişimi kolaylaştırılmalıdır. İklim finansmanı daha ulaşılabilir, öngörülebilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmelidir. Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir.

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen kırılgan ekonomiler ve toplumlar desteklenmelidir. Bu alanda açığı kapatabilmek maksadıyla iklim uygulama köprüsü girişimini bir model olarak uyguladık ve geçtiğimiz eylül ayında açıkladık. Bridge adını verdiğimiz bu girişimle yerel ihtiyaçları somut yatırımlarla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Önem verdiğimiz bir diğer husus kapsayıcılıktır."

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Kaynak: Haberler.com