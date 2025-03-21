CUMA MESAJLARI 2025: 21 Mart Cuma en güzel, anlamlı, kısa Cuma mesajları! Ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları!

"Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler, dualı, ayetli ve anlamlı mesajlarla bu günü daha da anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor. Cuma gününün faziletini vurgulayan etkileyici sözler ise mübarek günün ruhunu yansıtan paylaşımlar arasında yer alıyor. İşte, Cuma günü paylaşabileceğini en anlamlı ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesaj seçenekleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (KISA)!

"Bugününüz sağlık, huzur ve bollukla geçsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Dualarla dolan gönüller, huzurla sarsın kalpleri. Hayırlı Cumalar dilerim!"

"Bu mübarek Cuma günü, üzerinize rahmet ve bereket getirsin!"

"Yüce Rabbim dualarınızı işitsin, gönlünüze ferahlık versin. Cuma'nız kutlu olsun!"

"Cumanız; sevgiyle, iç huzuruyla ve bereketle dolup taşsın. Hayırlı Cumalar!"

CUMA MESAJLARI 2025

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2025!

"Yüce Allah'ın merhameti, bolluğu ve iç huzuru üzerinizde daim olsun. Mübarek Cumanız kutlu olsun!"

"Bu kutsal gün, dualarınızın kabulüne vesile olsun. Rabbim gönlünüzdekini en güzeliyle versin. Hayırlı Cumalar!"

"Kalpler dualarla, ruhlar dinginlikle dolsun. Cumanız hayırlara vesile olsun!"

21 Mart Cuma en güzel, anlamlı, kısa Cuma mesajları

AYETLİ CUMA MESAJLARI!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı anmaya koşun." (Cuma Suresi, 9)

"Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır." (Nisa Suresi, 103)

"Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153) Hayırlı Cumalar!

Ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

"Kim Cuma günü gusleder, güzelce temizlenir ve camiye erkenden giderse, o kişinin günahları bağışlanır." (Buhari)

"Cuma günü yapılan dualar, Allah katında makbuldür." (Tirmizi)

"Cuma günü, müminlerin bayramıdır." (İbn Mâce)

"Allah, kim bir mümini sevindirirse, onun karşılığını misliyle verir." (Hadis-i Şerif)

"Cuma günü öyle bir saat vardır ki, o saatte edilen dualar reddedilmez." (Müslim)

Hayırlı Cumalar mesajları

EN YENİ CUMA MESAJLARI!

"Cuma'nın bereketi üzerimize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın."

"Bugün yapılan dualar gökyüzüne yükselir. Rabbim hayırlısını nasip etsin."

"Bu mübarek gün, dertlere deva, gönüllere şifa olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, affın ve mağfiretin en güzel anıdır. Rabbim dualarımızı kabul etsin."

"Günlerin en hayırlısı Cuma'dır. Gönülleriniz dualarla, ruhunuz huzurla dolsun."