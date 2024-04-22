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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya arasında bir restleşme yaşandı. İkili sosyal medyada birbirleriyle atıştı. Yılmaz ve Sarıkaya'nın ne paylaştığı ve ne dediği merak konusu oldu.

Sosyal medya platformlarında eski sevgililer Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın birbirine gönderme yaptığı iddia edildi. İkili arasındaki paylaşım yağmuru sosyal medyada sıkça tartışıldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? İşte detaylar...

ESKİ ÇİFT NE PAYLAŞTI?

Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Yılmaz bu kez de ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak algılanınca ünlü komedyen adeta çileden çıktı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti m? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil'le aşk yaşayan Cem Yılmaz, "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü. Ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın, Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" yaptığı düşünüldü.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti m? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Sarıkaya'nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.

ISIRILMIŞ KURABİYE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti m? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti m? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

TELESKOP FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak ise X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti m? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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