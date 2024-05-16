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Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

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Astrolojiye göre, doğal taşların belirli enerjilere sahip olduğuna inanılır ve bu enerjilerin kişilerin burçları veya doğum tarihlerine göre seçilerek onların yaşamlarına pozitif etkiler sağladığına inanılır. Her doğal taşın belirli bir enerjisi ve özellikleri olduğu düşünülür ve bu özellikler kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığını desteklemek için kullanılabilir.

Astroloji ve doğal taşlar arasında yakın bir ilişki vardır. Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların insan yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimdir. Doğal taşlar ise yüzyıllardır enerji frekanslarıyla insanların ruhsal ve duygusal dengeyi sağlamasına yardımcı olmuştur. Her burcun kendine özgü enerji frekansı vardır ve doğal taşlar da bu frekanslarla rezonans halindedir. Bu nedenle, astroloji haritanızı kullanarak doğal taş seçimi yapabilirsiniz. Doğru taşı kullanmak, kişinin enerji dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve olumlu etkiler yaratabilir.

HANGİ BURÇ HANGİ DOĞAL TAŞI KULLANMALI?

Astrolojiye göre, her burcun belirli doğal taşlarla bir ilişkisi vardır. Bu doğal taşlar, bir kişinin burcuna veya doğum tarihine göre seçilerek onların enerjisinden yararlanılması amaçlanır. İşte burçlar ve onlarla ilişkilendirilen doğal taşlar:

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan): Yakut, jasper, ametist.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs): Kuvars, rodonit, akik.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran): Akik, kuvars, serpantin.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz): Ay taşı, akoya incisi, kuvars.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos): Sarı safir, oniks, akik.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül): Sitrin, akik, jasper.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim): Opal, pembe kuvars, pembe turmalin.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım): Akik, kuvars, turmalin.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Topaz, turmalin, ametist.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak): Obsidiyen, kuvars, malakit.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat): Ametist, kuvars, turkuaz.

Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart): Akik, kuvars, ametist.

Doğal taşları seçerken kişisel zevklerinizi ve hoşlandığınız taşların enerjisini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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