Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı?

Astroloji ve doğal taşlar arasında yakın bir ilişki vardır. Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların insan yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimdir. Doğal taşlar ise yüzyıllardır enerji frekanslarıyla insanların ruhsal ve duygusal dengeyi sağlamasına yardımcı olmuştur. Her burcun kendine özgü enerji frekansı vardır ve doğal taşlar da bu frekanslarla rezonans halindedir. Bu nedenle, astroloji haritanızı kullanarak doğal taş seçimi yapabilirsiniz. Doğru taşı kullanmak, kişinin enerji dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve olumlu etkiler yaratabilir.

HANGİ BURÇ HANGİ DOĞAL TAŞI KULLANMALI?

Astrolojiye göre, her burcun belirli doğal taşlarla bir ilişkisi vardır. Bu doğal taşlar, bir kişinin burcuna veya doğum tarihine göre seçilerek onların enerjisinden yararlanılması amaçlanır. İşte burçlar ve onlarla ilişkilendirilen doğal taşlar:

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan): Yakut, jasper, ametist.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs): Kuvars, rodonit, akik.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran): Akik, kuvars, serpantin.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz): Ay taşı, akoya incisi, kuvars.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos): Sarı safir, oniks, akik.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül): Sitrin, akik, jasper.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim): Opal, pembe kuvars, pembe turmalin.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım): Akik, kuvars, turmalin.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Topaz, turmalin, ametist.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak): Obsidiyen, kuvars, malakit.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat): Ametist, kuvars, turkuaz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart): Akik, kuvars, ametist.

Doğal taşları seçerken kişisel zevklerinizi ve hoşlandığınız taşların enerjisini de göz önünde bulundurmak önemlidir.