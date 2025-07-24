"Bulgaristan Schengen vizesi veriyor mu?" sorusunun cevabı ne? 2024 yılının Mart ayından itibaren Bulgaristan, kısa süreli C tipi vizelerde Schengen standartlarına geçiş yaptı. Bu gelişme, Bulgaristan vizesi sahiplerinin Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı elde etmesini sağladı. Bu da vize başvurusunda bulunacak vatandaşlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor. Peki, Bulgaristan vizesi nasıl alınır? Bulgaristan Schengen vizesi veriyor mu?

BULGARİSTAN VİZESİZ GEÇİŞ İMKANI

31.01.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vize muafiyet anlaşması doğrultusunda herhangi bir Schengen ülkesinde ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Bulgaristan vize başvurusu gerekmemektedir. Hususi (yeşil) pasaport sahibi T.C. vatandaşları 90 güne kadar olan seyahatlerinde Bulgaristan vize başvurusundan muaftırlar. Hizmet pasaportu (gri pasaport) veya diplomatik (siyah) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise 30 gün süreli olacak şekilde yapacakları seyahatleri için ülkeye vizesiz giriş yapma hakkına sahiptir.

BULGARİSTAN VİZE TÜRLERİ NELERDİR?

Bulgaristan'a giriş için 4 vize türü vardır. Başvuru yapılacak vize tipi ve gerekli evraklar ülkeye yapılacak seyahatin amacı ve süresine göre değişiklik gösterir.

A Tipi (Transit) Vize

A tipi vize transit vizedir. Türkiye'den başka ülkelere yapacağınız seyahatlerde Bulgaristan üzerinden aktarma yapmanız gerektiğinde transit vizeye ihtiyacınız olacaktır. Transit vize çift girişli ve 48 saat geçerlilik süresi ile verilir.

B Tipi (Turistik) Vize

B tipi vize Bulgaristan'a gezi, tur ve eğlence gibi turistik amaçlı yapılacak seyahatler için gerekli vize türüdür. Kısa süreli bir vize olan turistik vize en fazla 90 gün için yapılacak ziyaretler için geçerlidir.

C Tip Vize

Kısa süreli turistik ve ticari amaçlı gerçekleştirilen seyahatler için talep edilen C tip vize genellikle tek girişli olarak verilir. Bu vize tipi 90 günü aşmayacak seyahatlerde kullanılır. C tipi vize kapsamında değerlendirilen seyahatler şu şekilde sıralanabilir:

Turistik amaçlı geziler

Aile, akraba ve arkadaş seyahati

İş seyahati

Fuar, toplantı ve kongre amaçlı seyahatler

Kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılım amaçlı seyahatler

D Tipi (Uzun Süreli) Vize

Bulgaristan'a 90 günü aşacak seyahatlerinizde istenen vize tipi uzun süreli vizedir. Evlilik, oturum izni gibi durumlar ve uzun süreli seyahatler için D tipi vize başvurusu yapılır. D tipi vize başvurularında istenen evraklar çok daha kapsamlı olur ve süreç daha uzun sürer.

BULGARİSTAN VİZE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Turistik vize başvuruları yetkili acenteler aracılığıyla gerçekleştirilir.

Başvurular değerlendirme sürecinde meydana gelebilecek olası gecikmelere karşı seyahat takviminden en geç 15 en erken 2 ay öncesinde yapılmalıdır.

Bulgaristan vize başvurusunda bulunacak kişilerin gerekli resmi başvuru evraklarının yanı sıra seyahat amacı ve süresini belirten başvuru formunu da ibraz etmeleri gerekir.

Gerekli evraklardan biri olan vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından doğru beyanla ve tam bir şekilde doldurulmalıdır. Formda seyahat amacı kesin ve net bir şekilde ifade edilmelidir.

Vize başvuru formu ıslak imzalı olmalı ve tarih bilgisi içermelidir.

Vize başvurusu için sunulan belgeler son 1 ay içinde alınmış olmalıdır.

Önceden alınmış vizeler başvuru için zorunlu belgelerden değildir. Ancak vize başvuru sürecinde olumlu bir etki sağlayacağından ibraz edilmesi faydalı olacaktır.

Bulgaristan'a turistik vize başvurusunda bulunacak kişilerin banka hesaplarında bulunan paranın kaynağını açıklayıcı belgeleri de sunmaları gerekir.

Bulgaristan vize başvurusunda pasaportların en fazla 10 yıl içerisinde alınmış olması, en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması ve 2 veya daha fazla boş sayfaya sahip olması gerekir. Vize başvurularında süresi uzatılmış, eski ve yıpranmış pasaportlar kabul edilmemektedir.

VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2 adet fotoğraf (Biyometrik - En fazla 3 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

Pasaport (Pasaportların en az 6 ay geçerliliğinin olması, son 10 yıl içinde çıkarılmış ve en az 2 sayfasının boş olması gerekir.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bulgaristan Vize Başvuru Formu

Seyahat amacı ve süresini içeren Vize Başvuru Dilekçesi

Daha önce yapılan yurt dışı seyahatler için onaylanmış vizeleri gösteren resmi belgeler

Aile bilgilerini gösteren güncel tarihli tam vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Varsa davet mektubu

Seyahat sırasında gerekli masraflara yetecek miktarı gösterir banka hesap cüzdanı aslı

Ulaşım ve konaklamayla ilgili bilgileri gösteren uçak bileti, otel rezervasyon belgesi, seyahat sağlık sigortası

Öğrenciler için güncel tarihli öğrenci belgesinin aslı

Şirket sahipleri için imza sirküleri

Şirket çalışanları için son ayın maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü ve kurum izin onay formu

Emekliler için emekli belgesi

Çiftçiler için Ziraat Odası'ndan alınmış çiftçi belgesi

Başvuru sahibinin 1 yaşından küçük olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Noteri tarafından tasdikli muvafakatname

BULGARİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

Bulgaristan vize başvurularında randevu alma zorunluluğu bulunmaz. Başvurular yetkili vize merkezleri ve konsolosluk akreditasyonuna sahip acenteler aracılığıyla yapılır. D tipi uzun süreli vize başvurularında ise konsolosluklardan şahsen randevu alınması gerekir.