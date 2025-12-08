Bu mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan ölüm hariç her derdine şifa buluyor

Doğal oluşumunun yüzlerce yıl sürdüğü düşünülen Antalya'nın Alanya ilçesinin bilinen en eski mağarası olan Damlataş Mağarası, yaklaşık 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite özellikleriyle özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan ziyaretçilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Damlataş Mağarası, hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla 2025 yılında da Alanya'nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmayı sürdürdü. Doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olan mağaraya geçen sene 250 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ise 270 bin kişi ziyaret etti.

SICAK VE NEMLİ HAVASIYLA HASTALARA ŞİFA OLUYOR

Damlataş Mağarası'nın girişinde esnaflık yapan Halil Tamuroğlu, "Damlataş Mağarası Alanya'nın kültürel miraslarından birisi. Astım ve KOAH hastalarına mağara şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir' dedi.