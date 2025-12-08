Bu mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan ölüm hariç her derdine şifa buluyor

Haberler

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinin önemli turizm noktalarından biri olan Damlataş Mağarası, 2025 yılı boyunca yaklaşık 270 bin yerli ve yabancı turist ağırlayarak bölge turizmine güçlü bir katkı sağladı. Sıcak ve nemli havasıyla bilinen mağara, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalarla da ilgi çekiyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastaların her derdine şifa bulduğu söyleniyor.

Doğal oluşumunun yüzlerce yıl sürdüğü düşünülen Antalya'nın Alanya ilçesinin bilinen en eski mağarası olan Damlataş Mağarası, yaklaşık 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite özellikleriyle özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan ziyaretçilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Damlataş Mağarası, hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla 2025 yılında da Alanya'nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmayı sürdürdü. Doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olan mağaraya geçen sene 250 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ise 270 bin kişi ziyaret etti.

SICAK VE NEMLİ HAVASIYLA HASTALARA ŞİFA OLUYOR

Damlataş Mağarası'nın girişinde esnaflık yapan Halil Tamuroğlu, "Damlataş Mağarası Alanya'nın kültürel miraslarından birisi. Astım ve KOAH hastalarına mağara şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm
Ben oraya gittim güzel ama o kadarda tüm derde deva değil

