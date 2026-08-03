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Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı Haber Videosunu İzle
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
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Türkiye'den Rusya'ya meyve-sebze taşıyan NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine Karadeniz'de dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü Türk 4 mürettebat yaralandı, gemide yangın çıktı. Kaptan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

  • Karadeniz'de Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türk Ro-ro gemisi NADHEZNA'ya dron saldırısı düzenlendi ve yangın çıktı.
  • Saldırıda 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı; gemi Samsun'dan Novorossiysk'e giderken TSİ 16.30'da şehre 30 deniz mili mesafede vuruldu.
  • Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından 6-7 dronla düzenlendiğini ileri sürdü ve Rusya Donanması'nın bölgedeki dronlar nedeniyle yardıma yaklaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı.

TÜRK GEMİSİ DRONLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

UKRAYNA'YI SORUMLU TUTTU

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.

Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

kaşınıyor oryantal zelenski

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Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

Hadi AMA kınayalım

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Haber Yorumlarıkayaburdurismail:

vatan sağolsun

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Haber Yorumlarımutluw can:

gemi Rusya’dan Türkiye’ye donüyordu. Ukrayna’ya sattığımız droneler ile vuruldu. bir kişi öldü. bu haber 3 haftalık en az.

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Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Bu dronlar her gün bizim sıınırları aşıp sahillerimize kadar gwliyorlar. Bu zamana kadar hükümet ne yaptı. Ancak kınayın

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