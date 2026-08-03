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Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz

Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
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Muhammed Salah transferinde geri adım atan Beşiktaş'ın Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

  • Beşiktaş, Muhammed Salah transferinden menajerinin imaj hakları ve forma satışından yüksek pay istemesi nedeniyle vazgeçtikten sonra sağ kanat için Real Madrid'li Brahim Diaz'ı transfer listesine aldı.
  • Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek ve transferin önündeki en önemli engel Jose Mourinho'nun ayrılığa onay vermesi.
  • 26 yaşındaki Diaz geçen sezon Real Madrid'de 42 resmi maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti; Dünya Kupası'nda Fas formasıyla 6 maçta 4 asist üretti.

Süper Lig devi  Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde menajerinin imaj hakları ve forma satışından yüksek pay istemesi nedeniyle masadan kalkmasının ardından sağ kanat takviyesi için yeni arayışlara girdi.

YENİ ROTA REAL MADRID'İN YILDIZI DIAZ

Cerny’nin Midtjylland maçlarında beklentilerin altında kalması nedeniyle bu bölgeye mutlaka takviye planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ı transfer listesine aldığı ve La Liga deviyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Faslı yıldızın mali şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

MOURINHO'NUN KARARI ÖNEMLİ

Transferin önündeki en önemli engel Jose Mourinho’nun kararı olacak. Real Madrid, Cucurella, Dumfries, Konate, Silva ve Espi gibi isimleri kadrosuna katarken, Mourinho’nun Diaz’ın ayrılığına onay vermesi halinde görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki Diaz, Dünya Kupası’nda Fas formasıyla 6 maça çıktı ve 4 asist üretti. Geçen sezon Real Madrid’de 42 resmi maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti. Galatasaray’ın da gündemine gelen isim, teknik kapasitesi yüksek, bire birde etkili bir oyuncu olarak biliniyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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