Tıp dünyasında çığır açan operasyon: Anne karnında ameliyat edildi

İngiltere'de dünyaya gelmeye hazırlanan bir bebeğin hayatı, henüz anne karnındayken gerçekleştirilen son derece sıra dışı bir operasyonla değişti. Bağırsakları karın boşluğunun dışında gelişen Theo, ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen öncü fetal cerrahiyle daha doğmadan tedavi edildi.

29 yaşındaki Maisie Savage ile 36 yaşındaki eşi Josh French, hamileliğin 20. haftasında yapılan rutin ultrason sırasında bebeklerinde gastroskizis adı verilen doğumsal anomalinin bulunduğunu öğrendi. Bu durumda karın duvarı tam olarak oluşmadığı için bağırsaklar vücudun dışında gelişiyor. İleri incelemelerin ardından Theo'nun durumunun daha ağır seyreden kompleks gastroskizis olduğu belirlendi.

AİLEYE ABD'DEN GELEN UMUT

Londra'daki Great Ormond Street Hospital'daki uzmanların değerlendirmesinin ardından aile, Houston'daki Texas Children's Hospital tarafından yürütülen klinik araştırmaya dahil edildi. Araştırma, kompleks gastroskizisi doğumdan önce tedavi etmeyi amaçlıyor. Hastanenin resmi araştırma programında da kompleks gastroskizis, devam eden klinik çalışmalar arasında yer alıyor.

Operasyon öncesinde Savage, Belçika'nın Leuven kentindeki KU Leuven ile bağlantılı bir merkezde hazırlık tedavisi gördü. Burada bebeğin karın kaslarını gevşetmek amacıyla botulinum toksin (Botoks) enjeksiyonu uygulandı. Ardından aile, asıl operasyon için ABD'ye gitti.

26. HAFTADA ANNE KARNINDA AMELİYAT EDİLDİ

Savage, gebeliğinin 26. haftasında Houston'da operasyona alındı. Fetal cerrah Dr. Michael Belfort liderliğindeki ekip, annenin rahmine ulaşarak operasyon alanı oluşturdu. Amniyon sıvısı boşaltıldı ve cerrahların çalışabilmesi için yerine karbondioksit gazı verildi.

Daha sonra özel bir kapalı cerrahi yöntemiyle, bebeğin karın dışında bulunan bağırsakları dikkatlice karın boşluğuna geri yerleştirildi ve karın duvarındaki açıklık onarıldı.

Bu operasyonla Theo, anne karnında bu yöntemle tedavi edilen dünyadaki üçüncü bebek, İngiltere'den ise bu uygulamayı geçiren ilk bebek oldu.

14 HAFTA DAHA ANNESİNİN KARNINDA KALDI

Operasyonun ardından hamilelik devam etti. Savage, geçirdiği büyük cerrahi müdahaleye rağmen yaklaşık 14 hafta daha bebeğini taşıdı.

Theo, şubat ayında Houston'da dünyaya geldi. Doğumun ardından beklenenden çok daha hızlı toparlanan bebeğin kısa süre içerisinde beslenmeye başladığı ve dört gün sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Bugün beş aylık olan Theo'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndüğü belirtildi.

“AYLARCA YOĞUN BAKIMDA KALABİLİRDİ”

Operasyonu gerçekleştiren ekip, Theo'nun durumunun doğum sonrasında çok daha ağır bir tabloya dönüşebileceğine dikkat çekti. Kompleks gastroskizis vakalarında bağırsaklarda ciddi hasar oluşabileceği, bunun da uzun süreli yoğun bakım, birden fazla ameliyat ve bazı çocuklarda yaşam boyu beslenme desteği gerektirebileceği belirtiliyor.

Dr. Belfort, Theo'nun doğumdan kısa süre sonra beslenmeye başlamasının ve yalnızca birkaç gün içerisinde hastaneden ayrılmasının, beklenen tabloyla karşılaştırıldığında son derece dikkat çekici olduğunu ifade etti.

YÖNTEM İNGİLTERE'YE TAŞINABİLİR

Uzmanlar, klinik araştırmanın sonuçlarının olumlu olması halinde yöntemin ilerleyen dönemde İngiltere'de de uygulanabileceğini belirtiyor. Great Ormond Street Hospital'dan Prof. Paolo De Coppi, sonuçların olumlu olması halinde fetal cerrahinin kompleks gastroskizis için standart tedavi yöntemlerinden biri haline gelebileceğini ifade etti.

Böylece Theo'nun hikâyesi yalnızca sağlığına kavuşan bir bebeğin hikâyesi olmaktan çıkarken, doğumsal bir anomalinin daha doğum gerçekleşmeden tedavi edilebilmesinin önünü açabilecek tıbbi araştırmanın da önemli bir örneği haline geldi.