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Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

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Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
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Katıldığı canlı yayında cinsellik üzerine yaptığı açıklamalar, eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede’nin başına dert oldu. Müstehcenlik suçundan savcılık tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılan Gerede için gözaltı kararı verildi.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, konuk olduğu canlı yayında cinsellik konusundaki ifadeleri sebebiyle adliyelik oldu.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Yayındaki dikkat çeken sözleri geniş yankı uyandırırken, savcılık söz konusu açıklamalar üzerine harekete geçti. Müstehcenlik iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma açılan ünlü fotoğrafçı için savcılık tarafından gözaltı kararı çıkarıldı.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Yarışma öncesinde cinsel yaşamından uzak kalacağı için endişelendiğini dile getiren Gerede, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor’a katıldığımda cinsellikten mahrum kalacaktım. ‘Ben nasıl yapacağım?’ dedim. Düşünmeden kendimi oraya attım."

Öte yandan program sırasında Gerede’nin boynuna taktığı rose altından yapılma, kolye de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Gerede bu takını bir yetişkin oyuncağı olduğunu açıkladı.

Açıklamaları ve aksesuar tercihiyle geniş yankı uyandıran ünlü isim hakkında Başsavcılık harekete geçti ve TCK'nın 226. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

"LİBİDOSU YÜKSEK BİR KADINIM"

Bennu Gerede, daha önce katıldığı bir YouTube programında da özel hayatı ve cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Kendisini "libidosu yüksek bir kadın" olarak tanımlayan ve cinsel hayatının önemini vurgulayan Gerede, gelen eleştirilere "Toplumun bu tür konulara henüz hazır olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

TCK 226'NIN KAPSAMI

Soruşturmanın dayanağını oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, "müstehcenlik" suçunu düzenliyor. Söz konusu maddede; müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması ya da basılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar yer alıyor.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Bombastic:

bize ne kardeşim kadının ne yaptığından kime ne ayrıca, iyice şaşırdınız artık

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Haber YorumlarıEnes Bey:

yahu herkezin bildiği yada konuştuğu şeyi kadın özel hayatını anlatmış neden gözaltına alınıyor ifade özgürlüğü nerede saçmalık

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