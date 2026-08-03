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Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay
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İtalya tatilinde gazetecilerin objektifine yakalanan Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali ağızları açık bıraktı. Nara'nın sosyal medyada paylaştığı kusursuz fotoğraflara göre oldukça kilolu olduğu görüldü. Eleştirilere yanıt veren Nara, ""Ben her halimle vücudumu seviyorum, herkes en iyi açısını paylaşır." dedi.

İtalya’da tatil yaparken görüntülenen ünlü isim Wanda Nara’nın kameralara yansıyan doğal hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı kusursuz fotoğraflarla tanınan Nara’nın, filtresiz ve photoshop’suz hali görenleri şaşırttı.

"HER HALİMLE VÜCUDUMU SEVİYORUM"

Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Wanda Nara, yapılan yorumlara açık bir dille yanıt verdi.

Kendisiyle barışık olduğunu belirten Nara, "Ben her halimle vücudumu seviyorum. Sosyal medyada herkes sadece en iyi açısını paylaşır" diyerek eleştirilere noktayı koydu.

Kaynak: Haberler.com
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