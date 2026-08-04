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80'lerin efsane mankeni Engin Koç'un son hali şaşırttı

80'lerin efsane mankeni Engin Koç'un son hali şaşırttı
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Yeşilçam'ın ve 80'li yıllar podyumlarının en karizmatik yüzlerinden biri olan, Mankenler Kralı unvanlı Engin Koç, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamından yeni bir kareyle ortaya çıktı. Annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çektirdiği samimi fotoğrafını paylaşan efsane mankenin yıllar içindeki değişimi sevenlerini hem duygulandırdı hem de "Zaman ne çabuk geçip gidiyor" dedirtti.

  • Engin Koç, 1976'da 17 yaşındayken Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği 'Mankenler Kralı' yarışmasında birinci olarak podyum dünyasına adım attı.
  • 67 yaşındaki Engin Koç, annesi Gül Koç ile Sivas'ta çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak gündeme geldi.
  • Engin Koç; Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Arka Sokaklar, Canısı ve Kahpe Bizans gibi yapımlarda rol aldı.

1976 yılında henüz 17 yaşındayken Saklambaç Gazetesi tarafından düzenlenen “Mankenler Kralı” yarışmasına katılan Engin Koç, jüri koltuğunda Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal gibi dönemin ünlü isimlerinin bulunduğu yarışmada birinci olarak podyum dünyasına adım attı.

80'li yıllarda Yusuf Azuz, Atilla Saral ve Yaşar Alptekin ile birlikte erkek manken denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Koç, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

ANNESİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

67 yaşındaki Engin Koç, annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çekilen samimi bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç'un ortaya çıkan son hali, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Ünlü mankenin gençlik yıllarından bugüne uzanan değişimini gören sevenleri, paylaşımın altına “Zaman ne çabuk geçiyor” ve “Zaman sen ne acımasızsın” gibi yorumlar bıraktı.

PODYUMLARDAN YEŞİLÇAM'A UZANAN KARİYER

Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Engin Koç, yıllar boyunca hem sinema hem de televizyon dünyasında birçok projede yer aldı.

Koç; Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Arka Sokaklar, Canısı ve Kahpe Bizans gibi yapımlarda rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıolcay:

Bakmamış kendine

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