Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde

Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç ile Kütahya'da hayatını sürdüren 106 yaşındaki Dudu Candan, uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çekti; iki asırlık çınar, uzun ömrün sırrını yoğurt ve doğal beslenmede bulduklarını söyledi.

106 YAŞINDAKİ DUDU CANDAN YAŞAYAN TARİH GİBİ

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde yaşayan Dudu Candan, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e uzanan sürece tanıklık etti. 1920 doğumlu Candan, Türkiye Cumhuriyeti boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarını gördü.

"YOĞURT VE YEŞİLLİĞİ BOLCA TÜKETİYORUM"

Hayatını sade bir düzen içinde sürdüren Candan, uzun yaşamın sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" diyerek yaşam tarzını anlattı.

Eşini 51 yıl önce kaybeden Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürüyor. Sosyal yardımlaşma ekipleri düzenli olarak destek verirken, köy muhtarı Salim Koç da her ay ziyaret ederek ihtiyaçlarını takip ediyor. Üç çocuk ve 11 torun sahibi Candan, torununun torununu da görerek dört kuşağa tanıklık etti.

110 YAŞINDAKİ ŞEMSİ KILIÇ: ÖMRÜM ÇALIŞARAK GEÇTİ

Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç ise yaşamı boyunca çalışmayı hiç bırakmadı. Küçük yaşta babasını kaybeden Kılıç, çocukluk yıllarından itibaren köy işlerinde çalışarak hayatını sürdürdü.

"YOĞURDU HEP ÇOK YERDİM, KENDİMİZ YAPARDIK"

Doğal yaşamın içinde büyüyen Kılıç, yoğurdu hayatının merkezine koydu. "Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık" sözleriyle geçmişteki beslenme alışkanlıklarını anlattı.

Sağlıklı yaşamın sırrını açıkça ifade eden Kılıç, "Yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın" diyerek gençlere tavsiyede bulundu. 109 yaşına kadar oruç tuttuğunu belirten Kılıç, çalışmaya olan isteğini ise "Elim tutsa yine çalışırım" sözleriyle dile getirdi.

Yedi çocuk ve 30 torun sahibi olan Şemsi Kılıç, üç de torununun torununu görerek geniş bir aileye ulaştı.

İKİ ASIRLIK ÇINARDAN ORTAK MESAJ

Farklı şehirlerde yaşayan Şemsi Kılıç ve Dudu Candan, uzun ömürlerinin temelinde aynı alışkanlıkların yattığını vurguladı. Her iki isim de doğal beslenmenin, özellikle yoğurt tüketiminin ve aktif bir yaşamın sağlıklı yaşlanmada belirleyici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA, İHA