Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem riski var mı? Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı

Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem mi olacak? Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde deprem riski olduğunu söyleyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, fay hattında bulunan şehirlerdeki binaların 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördüğünü vurguladı. Peki, Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem mi olacak? Detaylar!

BİNGÖL, MUŞ VE BİTLİS'TE DEPREM RİSKİ VAR MI?

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde deprem riski olduğunu söyledi. Fay hattında bulunan şehirlerdeki binaların 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördüğünü vurgulayan Moriwaki, riskli şehirleri sıralayarak, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BİNGÖL, KARLIOVA, MUŞ VE BİTLİS'TE DEPREM RİSKİ VAR"

Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi. Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı. Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür." sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti.

"6 ŞUBAT'TA BİNALAR ÇOK HASAR GÖRDÜ"

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti. "Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek." diyen Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki, konuşmasında ayrıca deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine değindi. Vali Kemal Kızılkaya, Japon uzman ve sempozyuma katkı sunanlara plaket takdim etti. Sempozyuma, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile arama kurtarma ekipleri ve öğrenciler katıldı.