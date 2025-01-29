Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bennu Yıldırımlar hangi dizilerde oynadı?

Şimdilerde Aşk Evlilik Boşanma dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'a olan tepkisiyle dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol aldığı ve aslen nereli olduğu kısa süre içerisinde en çok aratılanlara girdi. İşte, Bennu Yıldırımlar hakkında merak edilenler…

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesini bitiren Yıldırımlar, sonrasında 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatro haricinde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Bennu Yıldırımlar, üniversite öğrencisiyken İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi, 1988 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışıyor.

Bennu Yıldırımlar

1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs alan Yıldırımlar, workshop'lara katıldı ve İngilizcesini geliştirdi. 1997 yılında, o dönemin ünlü dizisi Süper Baba dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle tanınan Yıldırımlar, daha sonra Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan ve ekranların çok sevilen dizisi haline gelen Yaprak Dökümü'nün sabırlı Fikret'i olarak daha geniş kitlelerce tanındı.

Bennu Yıldırımlar

Dizi kariyerinin haricinde birçok reklam filminde de rol alan Yıldırımlar, seslendirme de yapmaktadır. Bennu Yıldırımlar, sinemada önemli yapımlarda yer almıştır. 1999 yılında Reha Erdem'in filmi Kaç Para Kaç kadrosunda yer alan Yıldırımlar, son olarak yabancı dilde Oscar adayı olan, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Asuman karakterini canlandırmıştır. Bennu Yıldırımlar 1995 yılında, oyuncu Bülent Emin Yarar ile evlendi. Çiftin Ada (1999) isminde bir kızı vardır.

BENNU YILDIRIMLAR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

1988 Perili Köşk

1990 Gençler

1990 Gülen Ayva Ağlayan Nar

1993 Rifle King Kong Show

1994 Piranha Films

1994 Muhteşem Zango

1995 Kopgel Taksi

1995 Video Klip ve Çizgi Film Sunuşları

1996 Sharpe's Revenge

1997 Süper Baba

1998 Utanmaz Adam

1998 Kördüğüm

1999 Ölümün El Yazısı

2001 Tek Celse

2001 Üzgünüm Leyla

2002 Bir Tatlı Huzur

2002 Şapkadan Babam Çıktı

2004Avrupa Yakası

2005 Aynalar

2005 Maki

2006-2010 Yaprak Dökümü

2011 Umutsuz Ev Kadınları

2014-2015 Gönül İşleri

2016 Altınsoylar

2017-2019 Kadın

2021 Sadakatsiz

2022 Kusursuz Kiracı

2023 Veda Mektubu

2023-2024 Arak/Kara

2024 Bahar / Aşk, Evlilik, Boşanma

Bennu Yıldırımlar

BENNU YILDIRIMLAR HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

1992 Adada Son Gece

1993 Hafız Yusuf Efendi

1994 Ağrı'ya Dönüş Muhsine

Gece, Melek ve Bizim Çocuklar

1998 Eski Fotoğraflar

Kaç Para Kaç Ayla

1999 Ölümün El Yazısı

2000 Hiç Yoktan Aşk

2006 Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited

2009 Gökten 3 Elma Düştü Nilgün

2010 Kars Öyküleri

2016 Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

2018 Ahlat Ağacı

Bennu Yıldırımlar Ahlat Ağacı

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan