Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bennu Yıldırımlar hangi dizilerde oynadı?
Bennu Yıldırımlar kimdir? Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla sık sık gündeme gelen Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'a olan tepkisinin ardından sosyal medyada da merak konusu haline geldi. Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bennu Yıldırımlar hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
Şimdilerde Aşk Evlilik Boşanma dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'a olan tepkisiyle dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol aldığı ve aslen nereli olduğu kısa süre içerisinde en çok aratılanlara girdi. İşte, Bennu Yıldırımlar hakkında merak edilenler…
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesini bitiren Yıldırımlar, sonrasında 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatro haricinde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Bennu Yıldırımlar, üniversite öğrencisiyken İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi, 1988 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışıyor.
1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs alan Yıldırımlar, workshop'lara katıldı ve İngilizcesini geliştirdi. 1997 yılında, o dönemin ünlü dizisi Süper Baba dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle tanınan Yıldırımlar, daha sonra Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan ve ekranların çok sevilen dizisi haline gelen Yaprak Dökümü'nün sabırlı Fikret'i olarak daha geniş kitlelerce tanındı.
Dizi kariyerinin haricinde birçok reklam filminde de rol alan Yıldırımlar, seslendirme de yapmaktadır. Bennu Yıldırımlar, sinemada önemli yapımlarda yer almıştır. 1999 yılında Reha Erdem'in filmi Kaç Para Kaç kadrosunda yer alan Yıldırımlar, son olarak yabancı dilde Oscar adayı olan, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Asuman karakterini canlandırmıştır. Bennu Yıldırımlar 1995 yılında, oyuncu Bülent Emin Yarar ile evlendi. Çiftin Ada (1999) isminde bir kızı vardır.
BENNU YILDIRIMLAR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
- 1988 Perili Köşk
- 1990 Gençler
- 1990 Gülen Ayva Ağlayan Nar
- 1993 Rifle King Kong Show
- 1994 Piranha Films
- 1994 Muhteşem Zango
- 1995 Kopgel Taksi
- 1995 Video Klip ve Çizgi Film Sunuşları
- 1996 Sharpe's Revenge
- 1997 Süper Baba
- 1998 Utanmaz Adam
- 1998 Kördüğüm
- 1999 Ölümün El Yazısı
- 2001 Tek Celse
- 2001 Üzgünüm Leyla
- 2002 Bir Tatlı Huzur
- 2002 Şapkadan Babam Çıktı
- 2004Avrupa Yakası
- 2005 Aynalar
- 2005 Maki
- 2006-2010 Yaprak Dökümü
- 2011 Umutsuz Ev Kadınları
- 2014-2015 Gönül İşleri
- 2016 Altınsoylar
- 2017-2019 Kadın
- 2021 Sadakatsiz
- 2022 Kusursuz Kiracı
- 2023 Veda Mektubu
- 2023-2024 Arak/Kara
- 2024 Bahar / Aşk, Evlilik, Boşanma
BENNU YILDIRIMLAR HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?
- 1992 Adada Son Gece
- 1993 Hafız Yusuf Efendi
- 1994 Ağrı'ya Dönüş Muhsine
- Gece, Melek ve Bizim Çocuklar
- 1998 Eski Fotoğraflar
- Kaç Para Kaç Ayla
- 1999 Ölümün El Yazısı
- 2000 Hiç Yoktan Aşk
- 2006 Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited
- 2009 Gökten 3 Elma Düştü Nilgün
- 2010 Kars Öyküleri
- 2016 Ağustos Böcekleri ve Karıncalar
- 2018 Ahlat Ağacı