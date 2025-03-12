Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika 12 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika 12 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 12 Mart 2025 Çarşamba günü deprem oldu mu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte, detaylar…

12 Mart 2025 Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, ?12 Mart 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika 12 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli son depremler

DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

  • Muğla - Marmaris açıklarında sabah saat 09.41'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Ege Denizi'nde saat 07.29'da 2.7 ve saat 08.00'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika 12 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD anlık deprem listesi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
img

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.