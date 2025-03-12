AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika 12 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

12 Mart 2025 Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, ?12 Mart 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli son depremler

DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Muğla - Marmaris açıklarında sabah saat 09.41'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- Marmaris açıklarında sabah saat 09.41'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 07.29'da 2.7 ve saat 08.00'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD anlık deprem listesi