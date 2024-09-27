'Baht Oyunu', 'Erkek Severse' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarda rol alarak adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Sümen, Miss Turkey 2017 yarışmasında tacın Itır Esen'den geri alınmasının ardından birinciliğe ulaşmıştı. Güzel oyuncu, 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlendi. Peki, Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi?

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, Türk oyuncu, model ve güzellik yarışması birincisidir. 2017 yılında Miss Turkey seçilmiştir. Aslı Sümen, 1993 veya 1994 yılında Mersin'de doğdu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda bir dansçı ve modeldir.

Miss Turkey 2017 yarışmasında başlangıçta Itır Esen birinci seçilmişti, Aslı Sümen ise ikinci olmuştu. Ancak Esen, 2016 Türkiye darbe girişimi hakkında attığı tartışmalı bir tweet nedeniyle tacı geri alınınca, Aslı Sümen Miss Turkey 2017 olarak taçlandırıldı ve Türkiye'yi 18 Kasım 2017'de düzenlenen Miss World 2017 yarışmasında temsil etti.

Kariyer 2021 yılında "Baht Oyunu" dizisinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ve İdris Nebi Taşkan ile birlikte Tuğçe Dikman karakterini canlandırdı. 2022 yılında dijital platformda yayınlanan "Erkek Severse" dizisinde Ezgi Uysal rolünü üstlendi. Son olarak "Gülümse Kaderine" adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırdı, ancak dizi 5. Bölümden sonra iptal edildi.

ASLI SÜMEN EVLENDİ Mİ?

Aslı Sümen, geçtiğimiz yıl Chris Bann'dan aldığı romantik evlilik teklifini kabul ederek ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşımıştı. Bu anlamlı teklif, çiftin evlilik yolundaki ilk adımı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen sade bir törenle Sümen, Chris Bann ile nikah masasına oturdu ve ömür boyu birliktelik için "Evet" dedi.

895 bin takipçili Instagram hesabında düğünden fotoğraflar paylaşan Aslı Sümen, mutluluğunu "Artık bir koca" notuyla takipçileriyle paylaştı. Roma'daki bu özel tören, hem çiftin yakın çevresinden hem de hayranlarından büyük ilgi gördü.