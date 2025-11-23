Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlarının talan ettiği sahiller dronla görüntülendi. Adeta kum ocağına dönen sahillerdeki içler acısı görüntünün ardından jandarma ekipleri, karadan ve havadan hırsızlara karşı devriye görevine başladı.
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri kum hırsızlarına yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı, 5 kamyon ve 3 kepçeye el koydu.
- Jandarma, kum hırsızlığının yoğun olduğu bölgelerde havadan dron ve karadan devriyelerle gece gündüz denetim başlattı.
- Operasyonda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesine jandarma ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 KAMYON VE 3 KEPÇEYE EL KONDU
Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KUM OCAĞINA DÖNEN SAHİLLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardındankum hırsızlarına karşı mücadele başlatan jandarma ekipleri; havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.
JANDARMA HIRSIZLARA KARŞI GECE GÜNDÜZ DEVRİYE GÖREVİNE BAŞLADI
Jandarma ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.