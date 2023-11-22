Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu! Yıldızlar geçidine dönen gecede bir ödül de Haberler.com'a

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Haberler.com da "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 10. düzenlenen EMPCLINICS Golden Palm Ödülleri ünlü isimlerin katıldığı görkemli törenle sahiplerini buldu. Yıldız geçidine dönen gecede Haberler.com' da "Yılın Haber Portalı" ödülünün sahibi oldu.

ECE GÜRSEL VE HAKAN BİLGİN SUNUCULUĞUNU YAPTI

Golden Palm Mag tarafından gerçekleştirilen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşti. Ünlü manken ve sunucu Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards'ın kırmızı halı sunuculuğunu Hülya Yenidoğmuş yaptı.

AÇILIŞA ÖZEL GÖSTERİM

Ödül alanlara özel takdim edilen cam semazen figürünün yapım videosu ile başlayan tören modern dans gösterisi ile devam etti. Golden Palm Awards ana sponsoru EMPCLINICS'in yönetim kurulu başkanı Yücel Muratoğlu, konuşmasında cam semazen yapım sanatının kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti ve Hz. Mevlana'nın "hamdım, piştim yandım" felsefesinin sanattaki karşılığına atıfta bulundu. Bu şekilde, sanatın evrenselliği ve bütünleştirici gücü törenin merkezine yerleşti.

İŞ VE SANAT DÜNYASININDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen özel organizasyona iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Halk oylaması ile ödüllerin sahiplerini bulduğu tören için 264.738 kişi oy kullandı.

"ARTIK BİR DÜNYA MARKASI OLDU"

10. EMPCLINIC Golden Palm Awards'ın yönetim kurulu başkanı Nedim Delibaş "Organizasyonumuzun 10. yılı, Cumhuriyetimizin de 100. yılı... Ana sponsorumuzun da 1. yılı... 1,10 ve 100 rakamlarının bir araya geldiği bir tevafuk oldu. Altın Palmiye Ödülleri artık bir dünya markası oldu. Her yıl kendini aşan ve çıtayı yükselten bir marka haline geldik.Hedefimiz bu yıldan sonra bu organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa'da yapmak. Halk oylamasıyla çok çekişmeli bir yarışma oldu. Ben başta oylamaya katılan halkımıza ve ana sponsorumuz EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Yücel Muratoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş birliği örneği gösterdik" dedi.

GECE YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ

Etkinlik Orhan Gencebay, Sefo, Erkan Petekkaya ve Gülben Ergen gibi sanatçılar ile renklendi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren törende Cumhuriyet'in 100. Yılı bir kere daha kutlandı ve Orhan Gencebay'ın Canım Türkiyem şarkısı, kendisinin sahne performansı ile birlikte, tüm salonda yankılandı. Eğlenceli ve duygu dolu anlara sahne olan tören için hazırlanan özel dans şovu, semazen gösterisi ve defile de konuklara görsel şölen sundu. Sefo ve Anıl Piyancı'nın After Party performansları ise geceye damgasını vurdu.

HABERLER.COM'A ÖDÜL

Yıldızlar geçidine dönen gecede Türkiye'nin en geniş kapsamlı Haber'>haber sitesi olan Haberler.com "Yılın Haber Portalı" ödülünün sahibi oldu.

GECEDE ÖDÜL ALANLAR

- Yaşam Boyu Onur Ödülü/Orhan Gencebay

TOPLU ONUR ÖDÜLLERİ 3'LÜ

- Yaşam Boyu Başarı Ödülü/ Safiye Soyman/Faik Öztürk

- Yaşam Boyu Onur Ödülü/ Güven Hokna

- Meslek Onur Ödülü/ Feyza Işık

- Yılın Şehir Oteli/ Raffles Otel

- Yılın Televizyoncusu/Erdoğan Aktaş

- Yılın İş Adamı/ Hasan Arslan

- Yılın Film Senaryosu/Her Şeye Rağmen- İlhan Doğan

- Yılın Sinema Filmi/ Her Şeye Rağmen

- Yılın Erkek Sinema Oyuncusu/Erkan Petekkaya

- Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu Kerem Alışık

- Yılın Kadın Tiyatro/ Dilan Çiçek Deniz

- Yılın En İyi Tiyatro Yapımı / 1923 Müzikal

- Yılın En İyi Tiyatro Oyunu/Amadeus

- Yılın Çevre Dostu Markası/Tiny Köy Proje Mimarlık

- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi/ Gülben ErgenÇocuklar Gülsün Derneği

- Yılın En Başarılı E – Ticaret Markası/ MADAMRA

- Yılın Erkek Rap Sanatçısı / SEFO

- Yılın Kadın Rap Sanatçısı/Güneş

-Yılın Albümü/Motive/ROMANTİK

-Yılın En İyi Teknoloji Influencer'ı/Hakkı Alkan

-Yılın Sanat Köprüsü Ödülü / Anıl Piyancı

Yılın Sanatta Sosyal Sorumluluk Projesi/ Dr. Cemil Tugay

- Yılın Erkek Dizi Oyuncusu/Özgür Ozan

- Yılın Aksiyon Dizisi/ Arka Sokaklar

-Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu/ Hasan Denizyaran

- Yılın En İyi Kolajen Markası/Naturagen

-Yılın Yabancı Oyuncusu/Jessica May

Yılın En İyi Twitch Yayıncısı/Jahrein

- En İyi Akşam Kuşağı Haber Programı/ Mehmet Aydın TGRT

- Yılın İnstagram Fenomeni/Ala Tokel

- Yılın En İyi Youtube Kanalı/Soğuk Savaş

- En İyi Sabah Haberleri Programı/Cem Küçük'le Günaydın Türkiye

- Yılın Broker'i/ Aysun Yazıcıoğlu

- Yılın İnşaat Markası/AEF Yapı

-Yılın Genç İş Adamı/Cihan Cabadak

-Yılın Kadın Haber Sunucusu/Ece Üner TV100

-Yılın Erkek Haber Sunucusu/Cem Öğretir

-Yılın En İyi Kadın TikTok Fenomeni/ Yaren Alaca

-Yılın En İyi Erkek TikTok Fenomeni/ Cellat36

-Yılın Haber Kanalı/ CNN Türk

-Yılın Televizyon Kanalı/FOX TV

-Yılın Siyaset Programı/Akılda Kalsın

-Yılın Yarışma Programı/Mutfak Bahane ATV

- Yılın Modacısı/ Yasemin Yılmaz by BABGAL

-Yılın Mankeni/ Şevval Şahin

- Yılın Gazetesi/ Hürriyet Gazetesi

-Yılın Dergisi/Klas Magazin

-Yılın Magazin Yazarı/Mehmet Üstündağ Hürriyet Gazetesi

-Yılın Girişimcisi/ Ömer Faruk Çağlayan

Yılın Koreografı/Asil Çağıl

-Yılın Şarkısı/Sefo-Araba

-Yılın Haber Portalı/ HABERLER.COM

-Yılın Kurumsal Markası/FİNBER Holding

- Yılın İhracat Markası/ Elegant Colors

-Yılın Ev Tekstili Markası/Hermosa

- Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı/ Maral

- Yılın Magazin Programı/Magazin

- Yılın Magazin Gazetesi/Sabah Günaydın

- Golden Palm Awards 10. Yıl Özel Ödülü/Tiny Köy Proje Mimarlık

- Altın Palmiye Sinema Özel Ödülü/ ROZA

- Yılın Yerel Lezzet Markası/ Alaçatı Avrasya Lokantası

- Yılın Mimarı/ Muhammed Görmüş

-Yılın Çıkış Yapan Online Platformu/E - Palet

- Yılın Lezzet Markası/Paşa Efendi Künefe

- Yılın İş Oteli/Divan Mersin

- Yılın Haber Programı/Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum

-Yılın Gençlik ve Dram Dizisi/Kardeşlerim ATV

-Yılın Dram Dizi Oyuncusu/Bilal Yiğit Koçak

-Yılın Haber Muhabiri/Merve Tokaz CNN Türk

-Yılın DJ'i/Arem & Arman