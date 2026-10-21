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Likya Yolu'nda kaybolduğu ihbar edilen Friederike Newrzella için arama başlatıldı

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Likya Yolu'nda kaybolduğu ihbar edilen Friederike Newrzella için arama başlatıldı
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Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş-Demre bölümünde kaybolduğu ihbar edilen Friederike Elisabeth Newrzella (33) için jandarma, AFAD ve AKUT arama başlattı. Yakınlarının sanal medya duyurusunda turisti görenlerin 112, AFAD veya jandarmaya bilgi vermesi istendi.

ANTALYA'da, Likya Yolu'nun Kaş- Demre arasındaki bölümünde yürüyüş yaparken kaybolduğu ihbarında bulunulan Friederike Elisabeth Newrzella (33) için arama çalışması başlatıldı.

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Friederike Elisabeth Newrzella'dan haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. Newrzella'nın yakınları da sanal medyadan paylaşımlarıyla kaybolan turistin bulunmasını talep etti. Jandarma, AFAD ekipleri kaybolduğu düşünülen Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışmaya başladı.

'GÖRENLER BİLGİ VERSİN' ÇAĞRISI

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından yapılan açıklamada Kaş-Kalkan ekibince Friederike Elisabeth Newrzella'nın bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine başlandığı duyuruldu. Ekiplerin arama planını oluşturmak üzere çalışma yürüttüğü belirtildi. Sanal medya paylaşımlarındaki kayıp duyurusunda, 27 Kasım 1993 doğumlu Newrzella'nın 1,66 metre boyunda olduğu ve vücudunda dövme bulunmadığı bilgisine yer verildi. Bölgede yürüyüş yapan gruplar ile vatandaşlardan, Newrzella'yı görmeleri veya bulunduğu yere ilişkin bilgi edinmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ya da jandarmaya bilgi vermeleri istendi.

ANTİK KENTLERİ BAĞLAYAN ZORLU ROTA

Kültür Rotaları Derneği'nin verilerine göre yaklaşık 760 kilometre uzunluğundaki Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan Likya Yolu, antik kentleri birbirine bağlayan tarihi yolları, kıyı manzaraları ve doğal güzellikleriyle doğa ve kültür turizminin önemli rotaları arasında yer alıyor. Roma yolları ve eski patikalardan geçen güzergahtaki dik yamaçlar, taşlık zemin ve sarp geçişler ise yürüyüşçüler için zorlu etaplar oluşturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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