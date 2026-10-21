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Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna bomba yanıt

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Alevi gençten 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt Haber Videosunu İzle
Alevi gençten 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt
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Bir sokak röportajında kendisine yöneltilen "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna "Bana anlamını bilmediğim şeyler soruyorsunuz, ben Aleviyim" yanıtını veren genç kız alandan uzaklaştı.

Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan genç kıza yöneltilen soru sosyal medyada gündem oldu. Röportajı gerçekleştiren muhabirin "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran genç kız, kısa süreli bir duraksama yaşadı.

"BEN ANLAMINI BİLMEDİĞİM ŞEYLERİ SORUYORSUNUZ"

Kendisine sorulan soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, muhabire "Bana anlamını bilmediğim şeyler soruyorsunuz. Ben Aleviyim" yanıtını verdi. Genç kız, verdiği bu yanıtın ardından röportaj alanından hızla uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ne kadar önemli bir haber. Fransa ve İtalyadaki hayat pahalılığı gösterileri haberi nerede ?

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