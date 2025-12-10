Alev alev yanan dev fabrika küle döndü

Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMANLAR ŞEHRİ KAPLADI

Alevlere teslim olan fabrikadan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Alev alev yapan fabrika adeta küle döndü.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, " Kırıkkale'mize, Osb'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.

Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:

"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. Osb'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."

KONTROL ALTINA ALINDI

Vali Makas, yangının kontrol altına alındığını ve kısa süre içerisinde tamamen söndürerek soğutma çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Kimya fabrikasında alevlere müdahale sürerken aynı OSB'deki Enerji paneli üretilen bir fabrikada daha henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimya fabrikasındaki yangına müdahale eden ekiplerin bir kısmı, diğer fabrikadaki yangına müdahale etmek için yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, fabrikanın ana binasının dışında bulunan bölümde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kimya fabrikası yangınından görüntüler şu şekilde:



