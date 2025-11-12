Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanan Akdeniz'de 5.2'nin ardından bu sefer 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin Anamur'a 143 kilometre mesafede meydana gelen deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Antalya ve Konya'da da hissedildi.

Akdeniz sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD, depremin merkez üssünün Mersin Anamur'a 143 kilometre mesafede olduğunu açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Antalya ve Konya'da da hissedildi.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Akdeniz'de bugün saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından gün içinde 3.5, 4.8, 4.2, büyüklüğünde depremler yaşandı.

NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ BU BÖLGEYE ÇOK STRES YÜKLEMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür açıklamasında şunları söyledi: "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5'lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti."

