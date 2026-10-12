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Adana'da erkek, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini çocuklarının önünde darbetti

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Adana'da erkek, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini çocuklarının önünde darbetti
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Adana'da bir erkeğin, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini çocuklarının gözü önünde darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri babasını iterek tepki gösterdi, şüpheli çocuklarını otomobile binmeleri için itti.

ADANA'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini darbetti. Çocuklarının olaya tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek ile iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, erkek eşini çocuklarının gözü önünde darbetti. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, babasını iterek tepki gösterdi. Şüpheli, çocuklarını otomobile binmeleri için itti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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