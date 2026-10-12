Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

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Guatemala'da hayatını kaybettiği düşünülen 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, tabuta konulmasından yaklaşık sekiz saat sonra hareket edince ailesini şaşkına çevirdi. Kızının tabutun içinde hareket ettiğini fark eden annesi, genç kızın gözlerini açıp doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Olay, Guatemala'nın Quiché bölgesindeki El Jocote yerleşiminde meydana geldi. Yuleidy, 10 Ekim sabahının erken saatlerinde babası Abraham Ixcotoyac tarafından bir sağlık merkezine götürülürken aniden bilincini kaybetti.

Evanjelik bir papaz olan baba, kızının fenalaşması üzerine aracını durdurarak durumunu kontrol etti. Ancak kızının nefes almadığını düşündüğünü ve bileğindeki nabzı hissedemediğini belirten baba, onun hayatını kaybettiğine inandı.

Genç kızın ölümünün bir doktor tarafından doğrulanmadığı ve kendisi için ölüm belgesi düzenlenmediği belirtildi. Buna rağmen aile, kızlarının öldüğünü düşünerek bir tabut temin etti ve cenaze hazırlıklarına başladı.

Annesi Tabutun Başında Ağlarken Kızının Hareket Ettiğini Gördü

Ailenin evinde düzenlenen cenaze töreni için yakınları ve bölge sakinleri aynı gün saat 14.30 sıralarında bir araya geldi. Kızlarını kaybettiklerini düşünen aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, anne Lesvia Ríos da tabutun başında gözyaşı döküyordu.

Ancak annenin tabutun üzerine eğildiği sırada fark ettiği hareket, evdeki herkesi şaşkına çevirdi. Lesvia, kızının tabutun içinde hareket ettiğini gördü. Kısa süre sonra Yuleidy gözlerini açtı ve tabutun içinde doğruldu.

Kızının hayatta olduğunu gören anne, yaşadığı şaşkınlığı yerel basına anlattı.

Lesvia Ríos, kızının ölmediğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kızımın yaşadığını söyleyip duruyordum. O ölmemişti. Tabutunun üzerine eğilip ağladığım sırada tabutun kapağını açtık. Hareket ediyordu, kendine geliyordu ve birden doğruldu."

Cenaze için evde bulunan aile üyeleri ve yakınları, genç kızın hareket ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yuleidy'ye su verilirken tabuttan çıkmasına da yardımcı olundu. O anlara ait görüntüler kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Genç Kız Bayılmadan Önce Şiddetli Ağrı Hissettiğini Söyledi

Yaşadıklarını anlatan Yuleidy, bilincini kaybetmeden önce kalbinde şiddetli bir ağrı hissettiğini ve göğsünde ağır bir baskı oluştuğunu söyledi.

Genç kız, ağrının giderek arttığını ve kısa süre sonra bilincini kaybettiğini belirtti.

Yuleidy, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kalbim çok şiddetli ağrımaya başladı. Ağırlaşmış gibi hissediyordum. Ardından bayılır gibi oldum ve bilincimi kaybettim."

Yaşadığı olayın ardından minnettarlığını dile getiren genç kız, Tanrı'ya hayatında yaptığı her şey için nasıl teşekkür edeceğini bilemediğini söyledi. Yuleidy, başından geçenleri bir mucize olarak değerlendirdi.

Babası Kızının Bir Doktor Tarafından Muayene Edilmediğini Açıkladı

Yuleidy'nin babası Abraham Ixcotoyac da olayın nasıl geliştiğini anlattı. Kızının araçta aniden fenalaştığını, bunun üzerine aracı durdurup onu kontrol ettiğini söyledi.

Kızının nefes almadığını düşündüğünü ve bileğindeki nabzı hissedemediğini belirten baba, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Aracımı kenara çektim, durdum ve kızımın yanına gittim. Durumuna baktığımda hayatını kaybettiğini düşündüm. Artık nefes almıyordu ve bileklerinde nabzını hissedemiyordum. Benim için çok zor bir durumdu. Hastaneye gitmedi."

Babanın anlatımına göre Yuleidy herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülmedi ve bir doktor tarafından muayene edilmedi. Aile, kızlarının hayatını kaybettiğine inandığı için cenaze hazırlıklarına başladı.

Ancak genç kızın cenaze töreni sırasında hareket etmesi, ailenin yaşadığı derin üzüntüyü büyük bir şaşkınlığa dönüştürdü.

Olayın Tıbbi Nedeni Henüz Açıklanmadı

Yuleidy'nin tabutun içinde hareket ederek doğrulmasıyla birlikte evdeki atmosfer değişti. Kızlarının hayatta olduğunu gören aile üyeleri ve cenazeye katılan kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Aile, yaşananları ilahi bir müdahale olarak değerlendirdi.

Genç kızın bilincinin açık olduğu ve evinde iyileşme sürecini sürdürdüğü bildirildi. Bununla birlikte Yuleidy, olayın ardından ellerinin hâlâ titrediğini ifade etti.

Öte yandan genç kızın neden bilincini kaybettiği ve ölümünün nasıl varsayıldığı konusunda henüz ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Bir doktor tarafından muayene edilmeden hayatını kaybettiği düşünülen Yuleidy'nin saatler sonra tabutun içinde hareket etmesi, olayın koşullarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Genç kızın yaşadığı sağlık sorununun kesin nedeni ise yapılacak tıbbi değerlendirmelerle açıklığa kavuşabilecek.

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